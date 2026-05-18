Il vicepremier britannico David Lammy ha categoricamente smentito l'esistenza di un calendario prestabilito per le dimissioni del leader laburista Keir Starmer. Questa dichiarazione giunge in un momento di intensa agitazione e dibattito interno al partito, scaturito dalla pesante sconfitta subita alle elezioni amministrative del 7 maggio. Lammy ha enfaticamente sottolineato la determinazione di Starmer a proseguire il suo mandato, affermando con chiarezza: "Al momento non c'è nessuna sfida aperta. Quello che c'è è la sua determinazione a mantenere gli impegni con il popolo britannico, ad accelerare il passo nei prossimi mesi.

C'è molto da fare". Questa posizione ribadisce la volontà del primo ministro di mantenere la guida del partito nonostante le crescenti pressioni interne e le speculazioni sulla sua successione.

Il dibattito sulla leadership nel Partito Laburista

La leadership di Keir Starmer è indubbiamente al centro di un acceso dibattito all'interno del Partito Laburista, con diverse figure di spicco che si stanno preparando per una potenziale e imminente sfida alla sua successione. Lammy ha chiarito che Starmer intende continuare a guidare sia il partito che il governo, agendo in piena conformità con le "procedure" interne stabilite, fino a quando non verrà formalmente avviata una corsa per la leadership. Un evento di cruciale importanza in questo scenario politico in evoluzione sarà l'elezione suppletiva di Makerfield, attesa per il mese prossimo.

In questa circoscrizione, il sindaco di Manchester, Andy Burnham, sta puntando con decisione a conquistare un seggio in Parlamento. Tale mossa è vista come un passo significativo che potrebbe spianare la strada a una sua candidatura per la guida del Labour, alterando potenzialmente gli equilibri attuali e innescando un confronto diretto per la direzione futura del partito.

Brexit: un tema divisivo e strategico

In questo clima di crescente incertezza e fermento politico, l'ex ministro della Sanità Wes Streeting ha riportato con forza al centro del dibattito la spinosa questione della Brexit. Streeting ha suggerito l'idea di una possibile futura riadesione del Regno Unito all'Unione Europea, pur specificando che non vi è ancora una tempistica definita per tale eventualità.

Questa mossa strategica appare chiaramente finalizzata a esercitare pressione su Andy Burnham, obbligandolo a prendere una posizione pubblica e chiara su un argomento che continua a generare profonde e significative divisioni all'interno del partito. Tale questione è particolarmente sensibile e divisiva nelle regioni settentrionali, aree tradizionalmente considerate roccaforti laburiste, dove il partito deve già confrontarsi con la notevole crescita del movimento Reform UK, guidato dal controverso Nigel Farage, che sta erodendo il consenso e minacciando la base elettorale storica del Labour.

In sintesi, David Lammy ha ribadito con estrema fermezza che Keir Starmer "va avanti" nella sua leadership, sottolineando che qualsiasi eventuale processo di successione sarà gestito in stretta osservanza delle procedure e delle regole interne del Partito Laburista.

L'attenzione mediatica e politica rimane dunque saldamente focalizzata sulle prossime settimane, in attesa non solo dell'esito dell'importante elezione suppletiva di Makerfield, ma anche dell'evoluzione delle dinamiche interne al Labour, che potrebbero ridefinire in maniera sostanziale gli equilibri futuri del partito e la sua direzione strategica, con implicazioni significative per il panorama politico britannico.