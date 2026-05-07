Il centrodestra si prepara a un nuovo vertice sulla legge elettorale. Tra lunedì e martedì è in programma una riunione a Palazzo Chigi, che vedrà la partecipazione dei principali leader della coalizione e dei loro esperti. L'incontro coinvolgerà direttamente Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, affiancati dai rispettivi tecnici incaricati di seguire il dossier.

L'obiettivo primario di questo vertice è approfondire i potenziali ritocchi da apportare al testo della legge elettorale, attualmente all'esame della commissione Affari Costituzionali del Senato.

Questa riunione rappresenta un passaggio importante nel percorso di revisione normativa, con i leader che intendono condividere valutazioni e proposte prima di eventuali modifiche formali.

Il Vertice a Palazzo Chigi

La riunione si terrà a Palazzo Chigi e vedrà la partecipazione diretta degli esponenti di spicco del centrodestra. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà presente insieme ad Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Ciascun leader sarà accompagnato dai propri esperti tecnici, il cui ruolo è valutare gli aspetti giuridici e procedurali delle possibili modifiche al testo in discussione.

Mentre la commissione Affari Costituzionali del Senato prosegue l'esame della proposta di riforma della legge elettorale, il vertice è strategico per definire una linea comune sulle eventuali correzioni da proporre.

L'incontro si inserisce in un contesto di confronto interno alla maggioranza, volto a garantire coesione e condivisione sulle scelte legislative.

La Commissione Affari Costituzionali

La commissione Affari Costituzionali del Senato è una delle commissioni permanenti del Senato della Repubblica italiana. Si occupa di materie fondamentali come le riforme costituzionali, la legislazione elettorale, l'ordinamento dello Stato, le autonomie locali e la pubblica amministrazione. La commissione svolge un ruolo centrale nell'esame e nella modifica dei testi legislativi che riguardano l'assetto istituzionale del Paese.

Il lavoro della commissione è finalizzato a garantire che le proposte di legge siano coerenti con i principi costituzionali e rispondano alle esigenze di rappresentanza e governabilità. In questo contesto, il confronto tra leader politici e tecnici rappresenta un momento cruciale per la definizione delle scelte legislative in materia elettorale.