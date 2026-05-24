Il Quirinale ha inaugurato un nuovo sito internet in occasione degli ottant’anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, invitando tutti i cittadini a prendere parte all’iniziativa “Per me la Repubblica è…”. L’annuncio è stato diramato il 24 maggio 2026, con una nota ufficiale della Presidenza della Repubblica che esorta a condividere, in pochi secondi, il proprio significato di Repubblica, caricando un breve video sulla piattaforma dedicata http://www.ivoltidellarepubblica.quirinale.it.

Questa iniziativa, promossa dal Colle, si rivolge a donne e uomini di ogni età e provenienza.

L’obiettivo primario è la creazione di un archivio vivente di volti e voci che compongono la Repubblica Italiana, celebrando così l’importante anniversario anche attraverso il web e i social media. La nota recita: “Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e completa, con il tuo pensiero, che cosa è per te la Repubblica. Che cosa rappresenta e ha rappresentato”.

Partecipazione e dettagli dell’iniziativa

Il portale, già pienamente operativo, consente a chiunque di caricare un breve video, realizzato anche con un semplice cellulare, nel quale si esprime il proprio punto di vista su cosa rappresenti la Repubblica a ottant’anni di distanza dal referendum del 2 giugno 1946.

L’anniversario si configura così anche come un momento di profonda riflessione, specialmente per le nuove generazioni, sul significato intrinseco della scelta repubblicana e sulla storia più recente del Paese.

La piattaforma digitale è stata concepita per accogliere i contributi dei cittadini, con l’intento di valorizzare la pluralità delle esperienze e delle opinioni individuali. L’iniziativa è aperta a tutti e mira a coinvolgere attivamente la popolazione nella celebrazione di questa ricorrenza storica, ponendo l’accento sull’importanza della memoria collettiva e della partecipazione civica.

Il ruolo del Quirinale e il nuovo portale

Il Quirinale, in quanto sede della Presidenza della Repubblica Italiana, detiene un ruolo fondamentale nella promozione dei valori repubblicani e nella celebrazione delle principali ricorrenze istituzionali.

Il sito ufficiale http://www.quirinale.it fornisce informazioni dettagliate sulle attività, le funzioni e la storia della Presidenza della Repubblica, oltre a ospitare regolarmente iniziative dedicate ai cittadini e al mondo della scuola.

Attraverso il nuovo portale specificamente dedicato agli ottant’anni della Repubblica, il Quirinale intende stimolare una partecipazione ampia e consapevole, rafforzando in tal modo il legame essenziale tra le istituzioni e la società civile. L’iniziativa si propone inoltre di incoraggiare una riflessione approfondita sul significato attuale della Repubblica e sul valore imprescindibile della democrazia nella vita quotidiana del Paese.