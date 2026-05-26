Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che un accordo con l'Iran è "ancora possibile", nonostante i recenti attacchi condotti dagli Stati Uniti contro siti missilistici situati nel sud del Paese. Questa dichiarazione è stata rilasciata il 26 maggio 2026, durante una visita ufficiale in India, precisamente a Jaipur, dove Rubio si trovava per una serie di incontri istituzionali di alto livello.

Rubio ha fornito aggiornamenti sui progressi diplomatici, riferendo che "oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar". Ha aggiunto: "Vedremo se riusciremo a compiere progressi.

Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni". Il segretario di Stato ha inoltre ribadito la ferma volontà del presidente degli Stati Uniti di raggiungere un'intesa, sottolineando un approccio binario: "O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo". Questa posizione evidenzia la determinazione americana nel trovare una soluzione, pur mantenendo aperte tutte le opzioni.

Negoziati in corso e tensioni regionali

Le parole di Rubio si inseriscono in un contesto di notevole tensione, aggravato dagli attacchi statunitensi contro infrastrutture missilistiche iraniane. I negoziati tra Washington e Teheran proseguono attivamente, con incontri recenti che si sono svolti in Qatar.

Dal 8 aprile è in vigore un cessate il fuoco, un passo cruciale facilitato da mediatori internazionali che stanno lavorando incessantemente per una soluzione diplomatica e negoziata. Tuttavia, la situazione rimane complessa: l'Iran continua a mantenere il blocco dello Stretto di Hormuz, impedendo il transito alla maggior parte del traffico marittimo, mentre gli Stati Uniti, dal canto loro, mantengono un rigido blocco navale sui porti iraniani. Queste azioni reciproche sottolineano la delicatezza e la complessità delle trattative in corso.

Un alto funzionario dell'amministrazione statunitense ha rivelato che l'Iran avrebbe accettato "in linea di principio" due punti fondamentali: lo smaltimento del proprio uranio altamente arricchito e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

Queste concessioni sarebbero avvenute in cambio della revoca del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La stessa fonte ha chiarito che la riapertura dello stretto e la cessazione del blocco navale americano rappresenterebbero i primi, immediati passi verso un'intesa. I dettagli relativi alle misure nucleari, tuttavia, richiederanno tempi più lunghi e discussioni approfondite per essere definiti in modo completo e soddisfacente per entrambe le parti.

La posizione degli Stati Uniti e il futuro dell'accordo

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso una posizione chiara riguardo al blocco navale, dichiarando che esso "resterà in vigore fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo".

Questa affermazione rafforza la pressione su Teheran per una rapida conclusione delle trattative. Rubio ha ulteriormente enfatizzato la gravità della situazione, affermando che "siamo di fronte a un bivio: o ci sarà un buon accordo, oppure dovremo affrontare la questione in altro modo. Preferiremmo avere un buon accordo". Questa dichiarazione suggerisce che, in assenza di un'intesa soddisfacente, gli Stati Uniti potrebbero considerare alternative. Al momento, non sono pervenute risposte ufficiali dirette dal governo iraniano. Tuttavia, alcuni media vicini ai Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno riportato che gli Stati Uniti starebbero ancora ostacolando l'avanzamento di alcune parti cruciali dell'intesa potenziale, indicando persistenti punti di frizione nei negoziati.

Il quadro generale rimane quindi caratterizzato da una profonda incertezza. Le parti continuano a confrontarsi su questioni di vitale importanza, quali lo smaltimento dell'uranio arricchito e la piena riapertura dello Stretto di Hormuz. Questi elementi rappresentano i pilastri centrali per la definizione e la concretizzazione di un possibile e duraturo accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, la cui risoluzione è attesa con grande attenzione dalla comunità internazionale.