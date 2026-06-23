Il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha ufficialmente annunciato due importanti appuntamenti politici che segnano un ulteriore passo avanti nel percorso di costruzione del progetto del Campo largo. Questi incontri strategici si terranno l'8 luglio a Napoli e il 15 luglio a Padova. L'annuncio è stato diramato durante una conferenza stampa tenutasi a Napoli, dove Bonelli ha illustrato la rilevanza di queste date, definendole cruciali per l'edificazione di una coalizione ampia e inclusiva in vista delle imminenti elezioni amministrative.

Gli appuntamenti chiave per il Campo largo: Napoli e Padova

Bonelli ha enfatizzato che gli eventi programmati per l'8 e il 15 luglio sono stati meticolosamente organizzati con l'obiettivo primario di stimolare e favorire un dialogo costruttivo tra le diverse forze politiche che hanno manifestato l'intenzione di aderire e partecipare attivamente al progetto del Campo largo. La finalità esplicita di questi incontri è quella di "costruire una coalizione che sia in grado di proporre una valida alternativa" politica e programmatica nelle specifiche città coinvolte. Gli appuntamenti vedranno la partecipazione di numerosi rappresentanti di partiti e movimenti, tutti uniti dall'intento comune di delineare e definire strategie condivise e sinergiche in vista delle prossime consultazioni amministrative.

L'obiettivo è presentare una proposta unitaria e forte, capace di rispondere efficacemente alle esigenze dei territori.

Europa Verde: protagonista nella formazione della coalizione

Europa Verde, il partito di cui Angelo Bonelli è leader, si posiziona come uno degli attori principali e più dinamici nel processo di formazione e consolidamento del Campo largo. Questo ambizioso progetto politico mira a unire e armonizzare le forze progressiste e ambientaliste con l'intento di affrontare con determinazione le sfide politiche a livello locale, con un'attenzione particolare rivolta alle città di Napoli e Padova. Bonelli ha ribadito con forza che "questi incontri sono fondamentali per dare concretezza al percorso di alleanza", sottolineando l'importanza di trasformare le intenzioni in azioni tangibili.

Ha inoltre esteso un invito caloroso e partecipato a tutte le realtà politiche e civiche interessate a contribuire attivamente alle iniziative proposte, al fine di rafforzare il fronte comune e costruire una piattaforma programmatica solida e condivisa per le elezioni amministrative.