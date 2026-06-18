Nel tentativo di affrontare una delle fasi più difficili della sua storia recente, Cuba accelera sul fronte delle riforme economiche. Il Partito Comunista al governo ha infatti approvato un nuovo pacchetto di misure destinate ad ampliare gli spazi dell’economia di mercato, segnando un ulteriore passo nel processo di trasformazione del modello economico dell’isola.

La decisione è stata adottata al termine di una sessione plenaria straordinaria del Comitato Centrale, svoltasi all’Avana in un contesto segnato da gravi difficoltà economiche e sociali.

Le nuove riforme approvate dal Partito

A dare l’annuncio è stata la televisione di Stato cubana, secondo cui «il Comitato Centrale del Partito approva nuove proposte di trasformazioni economiche e sociali».

L’incontro era stato convocato proprio per esaminare un pacchetto composto da venti proposte di riforma. Al momento, tuttavia, le autorità non hanno ancora reso noti i dettagli delle misure approvate né l’impatto che avranno sui diversi settori dell’economia nazionale.

Secondo quanto riportato dai media ufficiali, l’obiettivo delle riforme è quello di introdurre cambiamenti strutturali capaci di rendere più dinamico il sistema economico cubano, mantenendo però il controllo politico nelle mani del Partito Comunista.

Una risposta alla crisi dell’isola

L’approvazione del pacchetto arriva mentre Cuba continua a fare i conti con una pesante crisi economica, caratterizzata da carenze di beni essenziali, difficoltà energetiche e una crescita limitata.

Le autorità cubane attribuiscono parte delle difficoltà alla pressione economica e politica esercitata dagli Stati Uniti, che continua a incidere sulle capacità di sviluppo dell’isola.

Le riforme possono inoltre contare sul sostegno dell’ex presidente Raúl Castro, figura ancora influente all’interno del sistema politico cubano.