Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha dichiarato che Israele non nutre ambizioni territoriali in Libano. L'affermazione, diffusa il 22 giugno 2026 tramite un messaggio pubblicato su X, ha specificato che il governo israeliano non intende ritirarsi dalla cosiddetta zona di sicurezza al confine con il Libano. La decisione è motivata dalla necessità di proteggere la popolazione israeliana dagli attacchi di Hezbollah e di prevenire una possibile invasione. La salvaguardia dei cittadini e la stabilità dei confini rimangono, infatti, priorità assolute per lo Stato di Israele.

Sa’ar ha inoltre sottolineato come la sovranità del Libano sia stata compromessa per decenni, attribuendo la responsabilità di questa situazione all’“occupazione indiretta dell’Iran attraverso Hezbollah”. Ha aggiunto che, secondo la posizione israeliana, è nell’interesse sia del Libano sia di Israele che “lo stato terroristico di Hezbollah venga smantellato”. Questa visione evidenzia Hezbollah non solo come una minaccia diretta alla sicurezza israeliana, ma anche come un ostacolo alla piena sovranità e stabilità del Libano stesso.

Posizione ufficiale e prospettive di dialogo

Riaffermando la linea politica del suo governo, il ministro Sa’ar ha ribadito con fermezza che Israele non ha intenzione di annettere territori nel sud del Libano.

Al contrario, ha espresso la volontà di collaborare con il governo libanese per favorire un percorso di pace e normalizzazione in futuro, qualora si creino le condizioni necessarie. Queste dichiarazioni si inseriscono in un contesto di tensione persistente lungo la linea di confine tra Israele e Libano, dove la sicurezza dei residenti e la prevenzione di qualsiasi escalation rimangono una priorità strategica per le autorità di Tel Aviv.

Contesto della zona di sicurezza e ruolo di Hezbollah

La zona di sicurezza, menzionata dal ministro Sa’ar, rappresenta un'area di confine di cruciale importanza strategica tra Israele e Libano. Questa regione è stata teatro di ripetuti scontri e continua a essere una fonte significativa di preoccupazione per la sicurezza regionale.

In questo scenario, Hezbollah emerge come un attore centrale. L'organizzazione, definita come un gruppo armato sciita sostenuto dall’Iran, è radicata e attiva nel sud del Libano, influenzando in modo determinante la dinamica dei rapporti tra i due Paesi. Israele considera Hezbollah una minaccia diretta e persistente alla propria sicurezza nazionale, attribuendo all’organizzazione la responsabilità di numerosi attacchi contro il proprio territorio. La questione della sicurezza in questa zona rimane un punto focale per la politica estera e di difesa israeliana.