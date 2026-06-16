Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha criticato duramente l'approccio diplomatico del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definendolo "diplomazia da megafono". L'affermazione è stata fatta durante una conferenza stampa a Minsk, capitale della Bielorussia, il 16 giugno 2026. Lavrov ha ribadito che l'approccio di Zelensky non è vera diplomazia, ma privilegia la risonanza pubblica al dialogo.

Le critiche di Lavrov all'approccio ucraino nel contesto dell'incontro

Lavrov ha espresso queste considerazioni in Bielorussia, incontrando il suo omologo Sergei Aleinik.

Durante l'incontro, il ministro russo ha sottolineato che la posizione assunta dal governo ucraino, guidato da Zelensky, non favorisce un dialogo costruttivo tra le parti. Lavrov ha ribadito la disponibilità russa ai negoziati, ma solo se l'Ucraina abbandonerà il suo approccio propagandistico, a favore di una discussione concreta.

Il Ministero degli Esteri russo: ruolo e linea diplomatica

Il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa gestisce la politica estera e la rappresentanza internazionale del paese. Guidato da Sergei Lavrov dal 2004, il ministero gestisce le relazioni diplomatiche, promuove gli interessi russi all'estero e coordina la partecipazione a organizzazioni internazionali.

Con sede a Mosca, svolge un ruolo centrale nelle strategie diplomatiche russe.

La posizione di Lavrov rientra nelle attività istituzionali del Ministero degli Esteri russo. Il ministero continua a seguire da vicino gli sviluppi della situazione ucraina e a comunicare le proprie valutazioni attraverso canali ufficiali e incontri bilaterali. Questo approccio riflette la coerenza diplomatica russa, che richiede un cambiamento nell'approccio ucraino per un negoziato efficace.