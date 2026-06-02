In occasione della Festa della Repubblica, celebrata il 2 giugno, il Presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato il ruolo cruciale delle Forze Armate italiane, affermando che esse "ne rappresentano impeccabilmente spirito, valori e tradizioni". Mattarella ha espresso gratitudine per l'impegno e la dedizione dei militari italiani, sia in patria per la sicurezza, sia nelle missioni internazionali di pace.

Il messaggio del Presidente Mattarella per il 2 giugno

Nel testo inviato a Crosetto, il Presidente ha ribadito l'importanza della ricorrenza del 2 giugno, data che celebra la nascita della Repubblica Italiana. Mattarella ha evidenziato il contributo delle Forze Armate alla difesa della libertà e della sicurezza del Paese, sottolineando come il loro operato sia motivo di orgoglio per la nazione. Le sue parole hanno riaffermato: "Le Forze Armate rappresentano impeccabilmente lo spirito, i valori e le tradizioni della Repubblica", evidenziando la loro funzione di custodi dei principi democratici.

Il significato della Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica, celebrata annualmente il 2 giugno, commemora il referendum istituzionale del 1946, che sancì il passaggio alla forma repubblicana di governo e la nascita della Repubblica Italiana.

Questa giornata è caratterizzata da cerimonie ufficiali e manifestazioni in tutta Italia, con la partecipazione di istituzioni e Forze Armate. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione collettiva sull'identità nazionale e sui valori fondanti della Repubblica.

Il messaggio del Presidente Mattarella si inserisce nel quadro di queste celebrazioni, rafforzando il legame tra le istituzioni repubblicane e le Forze Armate. Queste ultime sono riconosciute come pilastro irrinunciabile della democrazia e fattore determinante per la coesione nazionale, garanzia di stabilità.