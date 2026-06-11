La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito con fermezza l'11 giugno 2026, durante le sue comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del prossimo Consiglio dell’Unione Europea, la posizione immutabile del governo italiano riguardo al conflitto in Ucraina. Meloni ha dichiarato in modo inequivocabile: “Sosteniamo la difesa dell’Ucraina, la nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l’unico modo concreto per aprire una stagione negoziale efficace. Per questa ragione, confermiamo il nostro pieno supporto al ventesimo pacchetto di sanzioni europee”.

La strategia italiana per la pace e il sostegno a Kiev

La bozza della risoluzione di maggioranza, presentata in concomitanza con l'intervento della premier, delinea con chiarezza gli impegni fondamentali assunti dal governo italiano. Tra le priorità assolute figura l'assicurare ogni iniziativa utile e concertata volta al raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina, un obiettivo che deve essere perseguito nel pieno rispetto della sua sovranità territoriale e della sua indipendenza nazionale. Questa azione sarà condotta in stretto coordinamento con i principali partner internazionali, inclusi gli Stati Uniti, la NATO e i Paesi del G7. L'Italia si propone, inoltre, di promuovere attivamente un ruolo sempre più incisivo dell'Unione Europea, sia all'interno del processo di pace sia nella cruciale definizione della futura architettura di sicurezza continentale.

Il documento governativo sottolinea, con particolare enfasi, la volontà dell'esecutivo di garantire la continuità del sostegno multidimensionale alle istituzioni ucraine e alla popolazione civile, duramente colpita dal conflitto. Un aspetto fondamentale di questo impegno prevede il pieno coinvolgimento del Parlamento italiano per qualsiasi iniziativa di potenziale grande impatto economico. Parallelamente, il governo italiano si impegna a promuovere con determinazione iniziative concrete affinché le istituzioni europee assicurino un supporto politico, economico e operativo completo e tempestivo alle numerose associazioni e organizzazioni che sono quotidianamente impegnate a fronteggiare le gravi e diffuse conseguenze umanitarie scaturite dall'ingiustificata aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Il ventesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Federazione Russa, pienamente sostenuto dall'Italia, è considerato uno strumento strategico ed essenziale per mantenere alta e costante la pressione su Mosca. Questa pressione è ritenuta una condizione necessaria per favorire l'apertura di un tavolo negoziale credibile, finalizzato a una soluzione diplomatica del conflitto. L'Italia, attraverso il suo operato in seno all'Unione Europea, continua a lavorare per un approccio coordinato e incisivo che possa contribuire a una risoluzione pacifica del conflitto, pur mantenendo ferma la condanna dell'aggressione e il sostegno alla nazione aggredita.