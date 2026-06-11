La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito con forza la necessità impellente che l’Unione europea individui una figura di alto profilo e autorevole per guidare il delicato negoziato di pace tra Russia e Ucraina. Questa dichiarazione è stata rilasciata l’11 giugno 2026 in Aula alla Camera dei Deputati, nel corso delle sue comunicazioni ufficiali in vista del prossimo e cruciale Consiglio europeo.

La richiesta di un mandato europeo condiviso

Nel suo intervento, la presidente Meloni ha chiarito la sua visione strategica, affermando: “Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell’Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare”.

Con queste parole, Meloni ha enfatizzato l’importanza fondamentale che tale rappresentante sia riconosciuto e supportato da tutti i Paesi dell’Unione europea. L’obiettivo è garantire che la posizione europea sia espressa con la massima coesione e forza al tavolo delle trattative, al fine di raggiungere una rapida e duratura fine della guerra.

La scelta di una personalità di tale calibro, dotata di un mandato condiviso, è considerata essenziale per superare le frammentazioni e presentare un fronte unito. Solo così, secondo la presidente, l’Europa potrà esercitare un’influenza decisiva nel processo negoziale, contribuendo attivamente alla risoluzione del conflitto che affligge la regione.

Il contesto delle comunicazioni parlamentari

L’intervento della presidente Meloni si inserisce nel più ampio quadro delle comunicazioni parlamentari alla Camera, un appuntamento istituzionale cruciale per delineare le strategie e le posizioni del governo italiano in vista degli imminenti vertici europei. In questa sede, la presidente del Consiglio ha avuto modo di illustrare dettagliatamente la posizione del governo italiano riguardo alla guerra in Ucraina e, più in generale, sulla necessità di rafforzare il ruolo e la capacità di azione dell’Unione europea nei complessi scenari dei negoziati internazionali.

La richiesta di una figura unica e autorevole non è solo una proposta, ma una vera e propria strategia volta a consolidare la capacità negoziale dell’Europa.

L’intento è chiaro: assicurare che la voce dell’Europa sia non solo unitaria, ma anche inequivocabilmente riconoscibile e rispettata da tutte le parti coinvolte nel conflitto, facilitando così il percorso verso una soluzione diplomatica e pacifica.