L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che la sua amministrazione ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati nei confronti dell'Iran. La dichiarazione, rilasciata il 12 giugno 2026, si inserisce in una riflessione sulle strategie di politica estera adottate dagli Stati Uniti. Trump ha enfatizzato come le azioni del suo governo abbiano prodotto i risultati desiderati, asserendo: "Con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo".

Durante la sua presidenza, Trump ha perseguito una linea ferma verso l'Iran, caratterizzata dal ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano e dall'imposizione di nuove sanzioni economiche.

Tali misure miravano a esercitare una pressione considerevole sul governo di Teheran per limitare le sue attività nucleari e la sua influenza nel Medio Oriente. L'ex presidente ha anche evidenziato che, nonostante le crescenti tensioni, la sua amministrazione decise di non intraprendere attacchi militari diretti in seguito all'abbattimento di un drone statunitense nello Stretto di Hormuz nel 2019.

La strategia americana verso l'Iran

La strategia statunitense, ha spiegato Trump, ha combinato pressioni economiche e decisioni militari ponderate. Un episodio chiave risale al giugno 2019, quando fu ordinato e poi annullato all'ultimo momento un attacco militare contro obiettivi iraniani, in risposta all'abbattimento di un drone americano nello Stretto di Hormuz.

La scelta di revocare l'attacco, ha precisato l'ex presidente, fu dettata dalla volontà di evitare un numero eccessivo di vittime: "Non volevo uccidere 150 persone per un drone".

Queste affermazioni si collocano nel contesto di un confronto prolungato tra Stati Uniti e Iran, segnato da tensioni diplomatiche e militari, specialmente nello Stretto di Hormuz, cruciale rotta globale per il trasporto di petrolio. La visione di Trump è che l'equilibrio tra pressione economica e cautela militare abbia consentito agli Stati Uniti di conseguire i propri scopi senza innescare un'escalation militare su vasta scala.

Rilevanza strategica dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei passaggi marittimi più strategici a livello globale, posizionato tra l'Oman e l'Iran e fungendo da collegamento tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman.

Attraverso questo vitale corridoio transita circa un quinto del petrolio mondiale esportato via mare, conferendogli un ruolo nevralgico per la sicurezza energetica globale. La sua importanza strategica è stata frequentemente al centro delle frizioni tra Stati Uniti e Iran, con incidenti che hanno incluso attacchi a petroliere e abbattimenti di droni.

Le scelte operate dagli Stati Uniti in merito alla sicurezza nello Stretto di Hormuz hanno avuto un impatto diretto sulla stabilità del mercato energetico internazionale. La decisione di scongiurare un conflitto armato diretto, pur sostenendo una forte pressione economica, ha costituito un pilastro della politica estera statunitense nella regione sotto l'amministrazione Trump.