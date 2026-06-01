Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha condotto colloqui diplomatici con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. L'obiettivo è far progredire i negoziati in corso tra Libano e Israele. Un funzionario statunitense ha chiarito la posizione di Washington: per l'avanzamento dei dialoghi, Hezbollah deve cessare per primo gli attacchi.

La proposta statunitense e le reazioni

Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta chiara: "Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio, Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut".

Il presidente libanese Aoun ha tentato di promuovere questa soluzione. Tuttavia, la risposta del presidente dell'Assemblea Nazionale libanese, Nabih Berri, un alleato di Hezbollah, è stata definita "evasiva e deludente". Hezbollah, dal canto suo, continua a chiedere che sia Israele a cessare per primo le ostilità.

Contesto di tensione e diplomazia

Il funzionario Usa ha affermato che "Hezbollah segue le direttive di Teheran" e "non ha alcun interesse per il benessere del popolo libanese". Ha ribadito che "il modo più rapido per allentare la tensione e proteggere i civili è che Hezbollah cessi immediatamente di sparare". Nel frattempo, il primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato l'intenzione di spingere le forze israeliane più a nord.

Questa dichiarazione ha spinto la Francia a richiedere una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Un nuovo incontro tra delegazioni di Israele e Libano è previsto a Washington il 2 e 3 giugno. La gravità della situazione è evidenziata dai dati del Ministero della Salute libanese: oltre 3.412 vittime e più di un milione di sfollati da marzo.