Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato con soddisfazione i risultati del Governance Poll 2026, l'indagine annuale di Noto per il Sole 24 Ore, pubblicata il 6 luglio 2026. Cirio si conferma tra i presidenti di Regione più apprezzati d’Italia, vedendo nel consenso in crescita un motivo di orgoglio e uno stimolo a proseguire il lavoro per il Piemonte.

Cirio tra i governatori più apprezzati: i dati del sondaggio

Con il 60% di popolarità, Alberto Cirio si posiziona al quarto posto tra i governatori italiani, a pari merito con Roberto Occhiuto (Calabria).

La classifica è guidata da Antonio Decaro (Puglia) con il 66% delle preferenze, seguito da Alberto Stefani (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Il suo gradimento è cresciuto di un punto rispetto all'anno precedente e di 3,9 punti dal giorno dell'elezione (10 giugno 2024). Dal primo mandato (26 maggio 2019), l'incremento complessivo è di 10,14 punti.

L'impegno e la percezione dei cittadini piemontesi

Cirio ha sottolineato che i dati sul consenso in crescita dimostrano come i cittadini "percepiscono l’impegno e la passione" che dedica quotidianamente, da otto anni, alla guida della Regione, e riconoscono i risultati ottenuti. Ha aggiunto che, nonostante i problemi persistano, si sta percependo lo sforzo per affrontare le questioni regionali e che "la strada intrapresa è finalmente quella giusta".

Il Governance Poll, indagine annuale di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, misura il gradimento dei cittadini sull'operato di sindaci e presidenti di Regione, non le intenzioni di voto. Il presidente ha ringraziato i piemontesi per la fiducia, ribadendo l’impegno della giunta a lavorare con responsabilità e concretezza per dare risposte a cittadini, imprese e territori.