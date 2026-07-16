La Commissione regionale delle Marche ha approvato il piano triennale regionale dei lavori pubblici. La decisione, presa il 16 luglio 2026, definisce le priorità e le strategie di intervento per le opere pubbliche nel prossimo triennio.

Il piano triennale è uno strumento fondamentale per la programmazione infrastrutturale e la gestione risorse per strade, scuole, ospedali e altri edifici pubblici. La Commissione ha esaminato linee guida e opere principali, toccando settori strategici per le Marche.

Obiettivi del Piano Triennale

Obiettivi del piano: messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, adeguamento sismico degli edifici pubblici e miglioramento della viabilità.

Prevede investimenti per riqualificazione di aree urbane e valorizzazione del patrimonio pubblico. La Commissione ha sottolineato l’importanza di una pianificazione attenta e della trasparenza nell’utilizzo dei fondi per l'efficacia degli interventi.

Il documento approvato sarà trasmesso al Consiglio regionale per l’esame e l’approvazione definitiva. Il piano triennale costituisce la base per l’avvio delle procedure di gara e la realizzazione delle opere previste, per rispondere alle esigenze del territorio e favorire lo sviluppo economico e sociale delle Marche.

Il Ruolo della Commissione regionale

La Commissione regionale delle Marche è un organo istituzionale che esamina e valuta proposte legislative e piani strategici della Giunta.

Verifica la coerenza delle proposte con gli indirizzi regionali e formula pareri e raccomandazioni al Consiglio. L’attività della Commissione è regolata dallo Statuto della Regione Marche, che ne definisce composizione, competenze e modalità operative.