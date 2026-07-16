A Pescara, il sindaco Carlo Masci è intervenuto con una dichiarazione chiara e decisa per definire la posizione dei consiglieri comunali che, nelle scorse settimane, hanno manifestato pubblicamente la loro vicinanza a Roberto Vannacci. Masci ha sottolineato con fermezza che questi consiglieri sono stati eletti all'interno della maggioranza che sostiene la sua amministrazione e, soprattutto, in virtù del programma politico da lui presentato agli elettori. Questa presa di posizione del primo cittadino giunge in un momento di accesa discussione e polemica, scaturita proprio dal sostegno espresso da alcuni membri del Consiglio comunale nei confronti della figura di Vannacci, generando interrogativi sulla coesione interna alla coalizione di governo locale.

Il chiarimento del sindaco Masci sulla maggioranza

Carlo Masci ha voluto ribadire con forza un concetto fondamentale: i consiglieri comunali in questione hanno ottenuto il loro seggio e la legittimazione politica grazie all'elezione avvenuta nelle liste della maggioranza che supporta la sua giunta. Ha enfatizzato come essi abbiano non solo aderito, ma anche pienamente condiviso e sottoscritto il programma amministrativo proposto alla cittadinanza in fase di campagna elettorale. "Sono stati eletti con la maggioranza e con il programma del sindaco", ha affermato Masci, utilizzando parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Con questa dichiarazione, il sindaco intende rafforzare il principio di coerenza politica e di responsabilità collettiva che lega i membri della sua coalizione alla visione e agli obiettivi dell'amministrazione per la città di Pescara.

Contesto politico locale e stabilità amministrativa

L'intervento del sindaco Masci si inserisce in un più ampio contesto di attenzione sulle delicate dinamiche politiche interne al Consiglio comunale di Pescara. Le espressioni di appoggio a Roberto Vannacci da parte di alcuni consiglieri avevano, infatti, alimentato un dibattito sulla potenziale influenza di posizioni esterne o individuali sugli equilibri della maggioranza. La precisazione di Masci mira proprio a fugare ogni dubbio, confermando che la posizione personale di questi consiglieri, pur legittima, non intacca né modifica gli equilibri politici della coalizione di governo. Il mandato ricevuto dagli elettori, ha specificato il sindaco, resta indissolubilmente legato al programma dell'amministrazione comunale e non può essere disgiunto da esso.

La vicenda, quindi, mette in luce la chiara e determinata volontà del sindaco di mantenere la maggioranza compatta e di richiamare tutti i consiglieri al rispetto degli impegni e delle linee guida assunte collettivamente durante la campagna elettorale. Questa questione continua a essere un elemento centrale nel dibattito politico locale, evidenziando l'impegno del sindaco a salvaguardare la stabilità, l'unità e la funzionalità della sua coalizione amministrativa per il bene della città.