La Corte penale internazionale (Cpi) ha ufficialmente dichiarato la propria ferma intenzione di non voler rilasciare alcun commento in merito alle recenti affermazioni attribuite al segretario di Stato Usa, Marco Rubio. L'istituzione ha, al contempo, voluto sottolineare con enfasi il proprio impegno a operare «in modo indipendente e imparziale». Questa modalità operativa, come ribadito con chiarezza, è pienamente conforme ai principi e alle disposizioni del suo trattato istitutivo fondamentale, il celebre Statuto di Roma. Tale documento cruciale ha ottenuto un ampio riconoscimento internazionale, essendo stato ratificato da ben 125 Stati parti, consolidando così la sua legittimità e la sua portata globale.

Questa posizione ufficiale è stata comunicata da un portavoce della Corte penale internazionale, il quale ha rilasciato una dichiarazione esclusiva all’ANSA. La comunicazione faceva esplicito riferimento sia alle specifiche parole pronunciate da Marco Rubio, sia alla posizione di difesa assunta dalla Commissione dell'Unione Europea in merito alla questione sollevata. La Cpi ha così voluto marcare la propria distanza da polemiche politiche, ribadendo la propria natura di organo giudiziario.

Il Mandato e l'Indipendenza della Corte

La Corte penale internazionale (Cpi) si configura come una istituzione giudiziaria internazionale permanente, la cui esistenza e il cui operato sono regolati da un mandato specifico e ben definito.

Questo mandato viene esercitato in piena osservanza delle direttive e delle norme contenute nello Statuto di Roma. Quest'ultimo non è solo un semplice trattato, ma il vero e proprio trattato istitutivo della Corte, la cui entrata in vigore è avvenuta il primo luglio 2002. Tale data storica è stata raggiunta dopo che lo Statuto aveva ottenuto la ratifica da parte di un numero minimo di sessanta Stati, requisito essenziale e fondamentale per la sua piena operatività a livello globale. Lo Statuto di Roma riveste un ruolo di importanza cruciale, poiché è il documento che definisce con precisione la giurisdizione della Corte, delineandone i confini di competenza e le aree di intervento, e ne stabilisce in dettaglio il funzionamento interno e le procedure.

Un aspetto di primaria importanza sancito in modo inequivocabile da questo Statuto è l’indipendenza della Corte, sia rispetto agli Stati parti che l'hanno ratificato, sia nei confronti delle Nazioni Unite, garantendo così la sua autonomia decisionale, la sua imparzialità e la sua integrità operativa nel perseguire la giustizia internazionale.

L'Adesione Internazionale allo Statuto di Roma

Ad oggi, lo Statuto di Roma ha raggiunto un numero estremamente significativo di ratifiche, contando ben 125 Stati parti. Questa cifra non è un mero dato numerico, ma rappresenta una porzione altamente significativa e influente della comunità internazionale nel suo complesso. Tale ampia e diffusa adesione costituisce una chiara e inequivocabile conferma del vasto consenso e dell'accettazione globale di questo trattato istitutivo fondamentale della Corte penale internazionale.

La Corte, in virtù di questa solida e vasta base di supporto internazionale, è in grado di operare seguendo principi e direttive che sono stati stabiliti e concordati a un livello multilaterale, riflettendo un impegno condiviso e una volontà collettiva verso la promozione e la salvaguardia della giustizia internazionale. L'adesione di così tanti paesi rafforza il ruolo della Cpi come attore chiave nel panorama giuridico globale.