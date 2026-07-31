Il prossimo 4 settembre, la città di Bari sarà il palcoscenico della festa nazionale di Fratelli d’Italia, un evento di grande risonanza politica organizzato per celebrare il “record del governo più longevo”. L’annuncio ufficiale è stato dato dal sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato, che ha evidenziato l’importanza di questa tappa nel capoluogo pugliese.

Il momento culminante della giornata è fissato per le ore 19.00, quando è attesa la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier sarà affiancata da un’ampia delegazione composta da ministri, parlamentari e l’intera classe dirigente del partito, sottolineando la rilevanza dell’appuntamento per l’intera formazione politica.

Marcello Gemmato ha espresso con orgoglio la soddisfazione della dirigenza locale: “È un grande orgoglio per la classe dirigente pugliese ospitare questo evento storico”, ha dichiarato, rimarcando il valore simbolico e politico della scelta di Bari. A riprova dell’impegno organizzativo, nella mattinata del 31 luglio, lo stesso Gemmato, accompagnato dai deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e Augusta Montaruli, ha effettuato un sopralluogo approfondito presso il porto di Bari, la location individuata per accogliere la manifestazione. Ulteriori iniziative collaterali, destinate ad arricchire il programma della giornata, sono attualmente in fase di definizione e verranno comunicate nei prossimi giorni.

La scelta del porto di Bari: un’alternativa strategica

La decisione di ospitare la festa nazionale di FdI presso il porto di Bari è maturata a seguito di un’iniziale valutazione che aveva individuato la Fiera del Levante come sede preferenziale. Tuttavia, quest’ultima non è risultata disponibile nelle date previste per la celebrazione. Il motivo dell’indisponibilità è legato alla prenotazione del palco della Fiera del Levante per un concerto del noto cantante Caparezza, parte integrante del suo tour Orbit Orbit. Di fronte a questa circostanza, gli organizzatori hanno prontamente individuato nel porto di Bari un’alternativa valida e logisticamente adeguata per garantire lo svolgimento della manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia.

Obiettivi e presenze di rilievo

L’evento rappresenta un’occasione significativa per il partito e per il governo. Oltre alla partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono attesi numerosi esponenti di spicco dell’esecutivo e del partito. La festa è concepita non solo come una celebrazione della longevità dell’attuale esecutivo, ma anche come un momento cruciale per riunire e rafforzare la classe dirigente di Fratelli d’Italia. La scelta di una delle principali città del Sud Italia come Bari per un evento di tale portata evidenzia l’attenzione del partito verso il Mezzogiorno. Il programma della giornata sarà ulteriormente arricchito da diverse iniziative collaterali, i cui dettagli saranno resi noti a breve, promettendo una giornata ricca di contenuti e partecipazione.