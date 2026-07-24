La Regione Campania si prepara a un'importante fase di rilancio degli investimenti, grazie all'annuncio del governatore Roberto Fico, che il 24 luglio 2026 a Napoli ha illustrato le nuove prospettive finanziarie. Le risorse, precedentemente accantonate per far fronte a debiti pregressi, saranno ora destinate a potenziare i servizi essenziali e a sostenere lo sviluppo dei territori regionali. Questa svolta è resa possibile dall'approvazione dell'assestamento di bilancio e della relativa variazione da parte della Giunta nei giorni scorsi, un passo cruciale che segna la fine di un lungo periodo di risanamento finanziario.

Risanamento dei conti e nuove opportunità di investimento

Il provvedimento di assestamento, presentato dal governatore Fico in Commissione, rappresenta una svolta significativa, trasformando il risanamento dei conti pubblici in concrete opportunità per la collettività. L'obiettivo è generare maggiori investimenti, migliorare i servizi e creare nuove opportunità per i cittadini e le diverse aree della regione. Fico ha evidenziato come una "oculata strategia di risanamento" abbia permesso di azzerare il disavanzo accumulato negli anni, anticipando di ben dodici anni il rientro da tale situazione debitoria. Questo risultato storico libera fondi preziosi che verranno impiegati in settori strategici, quali il potenziamento del servizio idrico e della depurazione delle acque, la tutela dell'ambiente, la difesa del suolo e un robusto sostegno alla ricerca scientifica, pilastri fondamentali per il futuro della Campania.

Agevolazioni fiscali: la rottamazione delle cartelle esattoriali

Un altro punto saliente della manovra è l'introduzione di una misura di grande rilevanza sociale ed economica: la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali. Questa agevolazione, rivolta a cittadini e imprese, copre il periodo dal 2000 al 2023 e si inserisce nel quadro della definizione agevolata già delineata dalla Legge n. 199/2025 e dal Decreto Legge n. 38/2026, successivamente convertito nella Legge n. 88/2026. I contribuenti interessati avranno l'opportunità di regolarizzare la propria posizione debitoria senza l'onere di sanzioni e interessi, beneficiando inoltre della possibilità di rateizzare il pagamento. La pubblicazione ufficiale della norma sul sito istituzionale è attesa entro il 31 luglio 2026, offrendo un'importante boccata d'ossigeno a molte famiglie e attività produttive.

Il governatore Fico ha ribadito con fermezza la visione strategica alla base di queste decisioni: "Quando i conti sono in ordine, le risorse possono tornare a finanziare servizi, investimenti e opportunità per i cittadini. È questa la direzione che stiamo seguendo". La Giunta Regionale ha assicurato il pieno rispetto degli equilibri contabili nell'elaborazione della proposta di assestamento, che è stata prontamente trasmessa al Consiglio Regionale con una richiesta di esame in via d'urgenza. L'effettiva uscita dal piano di rientro dal disavanzo ha concretamente liberato le risorse necessarie, ora interamente dedicate al potenziamento dei servizi e alla realizzazione di nuovi investimenti, consolidando il percorso di crescita e sviluppo per l'intera regione.