L'economista Carlo Cottarelli ha ufficialmente smentito l'intenzione di presentare la propria candidatura alla carica di sindaco di Milano. La dichiarazione, diffusa il 23 luglio 2026, mira a chiarire le numerose voci che lo vedevano tra i possibili contendenti per la guida del capoluogo lombardo. Cottarelli ha specificato che la sua decisione è motivata da «una serie di ragioni prevalentemente di carattere personale».

Le indiscrezioni sulla sua possibile discesa in campo erano circolate con insistenza nelle scorse settimane, alimentate anche da esponenti politici di spicco.

Tra questi, Letizia Moratti e Antonio Tajani avevano menzionato il suo nome, riprendendo un'ipotesi già avanzata da Carlo Calenda nel giugno del 2025. Nonostante il clamore mediatico e le proposte informali, Cottarelli ha voluto mettere un punto fermo sulla questione, dissipando ogni dubbio sulla sua posizione.

La posizione di Carlo Cottarelli sulla candidatura

Nel ringraziare «quanti hanno proposto la mia candidatura», l'economista ha espresso gratitudine per la considerazione ricevuta. «È sempre gratificante sapere di essere considerati all’altezza di un incarico di grande responsabilità come quello di guidare una città importante come Milano», ha affermato. Tuttavia, ha anche precisato di non aver mai ricevuto «una proposta fondata su un concreto programma di azione», sottolineando l'assenza di basi programmatiche per un'eventuale campagna elettorale.

La sua presa di posizione definitiva chiude così il dibattito su una delle ipotesi più discusse nel panorama politico milanese, lasciando intendere che la sua scelta è irrevocabile e dettata da valutazioni strettamente private, al di là delle sollecitazioni esterne.

L'importanza del ruolo di sindaco a Milano

Il ruolo di sindaco di Milano è una delle posizioni politiche più prestigiose e impegnative in Italia. Il primo cittadino è la massima autorità politica e amministrativa del Comune, responsabile della direzione dell'amministrazione, della rappresentanza istituzionale e dell'orientamento delle politiche urbane. Secondo lo Statuto del Comune di Milano, il sindaco detiene ampie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, con la facoltà di nominare e revocare i membri della giunta e di agire come rappresentante legale dell'ente nei rapporti esterni.

Con la sua posizione di rilievo economico, culturale e sociale, Milano è un vero e proprio motore per il Paese. La figura del suo sindaco assume quindi un'importanza strategica, non solo a livello locale ma anche nel contesto nazionale e internazionale. L'interesse suscitato da una potenziale candidatura di personalità di alto profilo come Cottarelli evidenzia la percezione pubblica di questo incarico come cruciale per lo sviluppo e la gestione di una metropoli complessa e dinamica, capace di influenzare gli equilibri dell'intero sistema Italia.