"Milano è la città più insicura in Italia, che vive il dramma della delinquenza, delle baby gang, delle rapine e dei furti”. Lo ha dichiarato Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, intervenendo in collegamento video alla conferenza stampa durante la quale è stato annunciato l’ingresso nel partito di Luca Bernardo, ex capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano.

Sicurezza al centro della sfida per Palazzo Marino

Secondo Vannacci, per affrontare le criticità della città serve una figura con una conoscenza diretta del territorio.

“C’è bisogno di chi conosce la realtà cittadina, per dare risposte alle aspettative di una città che merita molto di più”.

Il leader di Futuro Nazionale ha poi sottolineato il ruolo del primo cittadino nella gestione della sicurezza urbana.

“Il sindaco è il primo attore della sicurezza della città, e il candidato sindaco che Futuro Nazionale proporrà per Milano sarà una persona che con il suo background avrà tutte le caratteristiche per fare ridiventare la città sicura”.

Il nome del candidato atteso prima di agosto

Vannacci ha spiegato che il nome del candidato sindaco sarà annunciato a breve, prima della pausa per le ferie di agosto.

Alla domanda sulla possibile candidatura dello stesso Luca Bernardo, già candidato del centrodestra alle elezioni comunali del 2021, il leader di Futuro Nazionale non ha escluso l’ipotesi.

“A Milano abbiamo tanti posti da ricoprire e serve una squadra forte e preparata di caratura”.

Su Bernardo ha aggiunto: “Rientra in questa categoria, il nome del candidato sindaco ci sarà tra qualche giorno e non escludo nulla ma voglio mantenere un effetto sorpresa”.