La Lega Basilicata ha concluso la sessione dei suoi congressi cittadini, un momento chiave per il rinnovo dei quadri dirigenti locali e il potenziamento della struttura organizzativa del partito sul territorio regionale. Il commissario regionale, Pasquale Pepe, ha ribadito la centralità del legame con le comunità: "È dal territorio che nasce la buona politica e da lì vogliamo continuare a crescere". Questa fase congressuale rafforza la presenza e l'azione della Lega a livello comunale.

Eletti i Nuovi Segretari Cittadini

Le assemblee degli iscritti hanno sancito l'elezione dei nuovi segretari cittadini.

Per Potenza, capoluogo, l'incarico è stato affidato ad Alfonso Nardella. A Tolve, la guida della sezione è stata assunta da Renato Martucci. In provincia di Matera, sono stati eletti Isaia D'Elicio a Montescaglioso e Davide Carbone a Bernalda. Per Matera città, nei prossimi giorni sarà nominato un commissario cittadino per accompagnare la sezione al congresso.

Radicamento Territoriale e Obiettivi Futuri

Pasquale Pepe ha sottolineato che il radicamento nei territori è da sempre la "forza" della Lega. L'elezione dei nuovi segretari – Alfonso Nardella, Renato Martucci, Isaia D'Elicio e Davide Carbone – rafforza una squadra di amministratori e dirigenti che conoscono le esigenze delle rispettive comunità e sapranno rappresentarle "con impegno e competenza".

L'obiettivo, ha concluso Pepe, è "essere sempre più vicini ai cittadini, dando risposte concrete e costruendo, a partire dai comuni, una Basilicata più forte e più competitiva". Successivamente, il percorso di riorganizzazione proseguirà con i congressi provinciali.