Il Governo italiano ha annunciato una decisione significativa: la sospensione temporanea del regime di libera circolazione previsto dall'accordo di Schengen. Questa misura riguarda specificamente i collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, e comporta la reintroduzione dei controlli di frontiera. L'annuncio è stato diffuso dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso i canali social, dove ha enfatizzato la natura straordinaria di tale provvedimento, adottato con l'obiettivo primario di tutelare la sicurezza nazionale e di prevenire eventuali ripercussioni per la Nazione.

La determinazione del Governo si traduce in un ritorno ai controlli alle frontiere per tutti coloro che giungono dalla Spagna, sia per via marittima che aerea. La presidente Meloni ha ribadito la posizione esecutiva, dichiarando: “Il Governo ha deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione previsto da Schengen nei collegamenti marittimi e aerei con la Spagna, reintroducendo i controlli di frontiera. Si tratta di una misura straordinaria, adottata per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra Nazione”. Questa dichiarazione sottolinea la serietà e l'urgenza percepite dietro l'adozione di tale provvedimento.

Le ragioni e gli scopi della misura

La presidente del Consiglio ha illustrato dettagliatamente le motivazioni alla base di questa scelta. L'iniziativa mira a rafforzare concretamente la sicurezza dei cittadini italiani, a contrastare con maggiore efficacia l'immigrazione irregolare e a colpire in modo più incisivo le reti criminali dedite al traffico di esseri umani. Meloni ha ulteriormente chiarito il concetto, affermando: “Difendere i confini – ha sottolineato la premier – significa difendere la sicurezza dei cittadini, contrastare l’immigrazione irregolare e colpire le reti criminali che trafficano esseri umani”. Questo evidenzia una chiara strategia di difesa e prevenzione.

L'implementazione di questa misura si inserisce organicamente nel quadro delle politiche governative volte al controllo dei flussi migratori e alla lotta contro le attività illecite connesse al traffico di esseri umani.

Particolare attenzione viene posta sui collegamenti diretti tra Italia e Spagna, considerati punti nevralgici per tali fenomeni.

Il contesto dell'accordo di Schengen

L'accordo di Schengen, istituito nel 1985 e pienamente operativo dal 1995, rappresenta un pilastro fondamentale per la libera circolazione delle persone all'interno degli Stati membri aderenti, eliminando i tradizionali controlli alle frontiere interne. Tuttavia, è cruciale sottolineare che l'accordo stesso contempla la possibilità per uno Stato membro di reintrodurre temporaneamente i controlli di frontiera. Questa eccezione è permessa in circostanze specifiche, ovvero in presenza di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

In tali frangenti, lo Stato che adotta la misura è tenuto a notificarla agli altri Stati membri e alla Commissione europea, fornendo le ragioni precise e la durata stimata del provvedimento.

La sospensione temporanea dei controlli, così come annunciato dal Governo italiano, rientra pienamente tra le eccezioni previste dal trattato di Schengen. Questa clausola permette agli Stati di adottare misure straordinarie in situazioni di emergenza o quando la sicurezza nazionale richiede un intervento immediato e deciso. Si tratta quindi di un'azione legittima all'interno del quadro normativo europeo, sebbene di natura eccezionale.