Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si posiziona al quarto posto nella classifica nazionale di gradimento tra i presidenti di Regione, secondo il Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Occhiuto ha ottenuto un gradimento del 60%, con un incremento di 2,7 punti percentuali rispetto al 57,3% delle elezioni regionali dell’ottobre 2025. Lo colloca a pari merito con Alberto Cirio (Piemonte), segnando una crescita anche rispetto al Governance Poll 2025 (58%).

Il gradimento dei sindaci calabresi

Il sondaggio ha rilevato il gradimento dei sindaci calabresi.

Vincenzo Voce (Crotone) è al dodicesimo posto nazionale con il 59% (-3,4% rispetto all'elezione). Vincenzo Romeo (Vibo Valentia) si posiziona al sessantasettesimo posto con il 50% (-3,6%). Nicola Fiorita (Catanzaro) è all’ottantatreesimo posto con il 47% (-11,2%). Infine, Franz Caruso (Cosenza) si trova all’ottantanovesimo posto con il 46% (-11,6% rispetto all'elezione).

Panoramica nazionale dei presidenti di Regione

A livello nazionale, il Governance Poll 2026 vede in testa Antonio Decaro (Puglia) con il 66%, seguito da Alberto Stefani (Veneto) con il 65% e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 64%. Attilio Fontana (Lombardia) è al sesto posto con il 57% (+5 punti annuali). Renato Schifani (Sicilia) si piazza all’ottavo posto con il 56%, con un incremento del 13,9% rispetto all'elezione.

In coda alla graduatoria, Francesco Roberti (Molise) e Francesco Rocca (Lazio) sono ultimi ex aequo. Sotto il 50% figurano anche Marco Bucci (Liguria), Stefania Proietti (Umbria) e Alessandra Todde (Sardegna), quest'ultima in miglioramento.