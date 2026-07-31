L'Italia non ha ancora notificato ufficialmente all'Unione europea la sospensione del regime di libera circolazione Schengen con la Spagna. Questa comunicazione formale è un passaggio cruciale, necessario affinché la Commissione europea possa avviare la valutazione della situazione.

A Bruxelles, si sottolinea che gli Stati membri hanno la facoltà di reintrodurre i controlli alle frontiere interne. Tale possibilità è concessa solo in via eccezionale e temporanea, come ultima risorsa, per far fronte a gravi minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale.

Un portavoce dell'Unione europea ha chiarito che l'Italia dovrebbe inviare una notifica a Commissione, Consiglio, Parlamento e agli altri Stati membri. In questa comunicazione, sarà fondamentale spiegare in che modo la situazione specifica a Ceuta costituisca una grave minaccia all'ordine pubblico o alla propria sicurezza nazionale.

Le normative Schengen e le procedure di notifica

Il codice frontiere Schengen, recentemente aggiornato dal regolamento (UE) 2024/1717, definisce le procedure per il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Secondo tale normativa, uno Stato membro che intende reintrodurre tali controlli deve notificare la decisione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli altri Stati membri.

La notifica deve essere inviata almeno quattro settimane prima della data prevista per il ripristino. Tuttavia, in circostanze urgenti o imprevedibili, la comunicazione può essere effettuata il prima possibile, o addirittura simultaneamente all'introduzione dei controlli, qualora la minaccia sia improvvisa e richieda un'azione immediata.

I controlli temporanei alle frontiere possono essere mantenuti per un periodo massimo di due anni, con la possibilità di ulteriori proroghe in presenza di circostanze eccezionali e debitamente giustificate.

Quadro giuridico e valutazione della Commissione

L'intero quadro normativo ha l'obiettivo di garantire che il ripristino dei controlli alle frontiere interne sia sempre limitato nel tempo e basato su motivazioni concrete e verificabili.

Questo approccio è essenziale per preservare il principio fondamentale della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen.

La notifica formale da parte dell'Italia rappresenta, pertanto, un passaggio obbligato per la legittimità della misura. Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione, le istituzioni europee potranno procedere con una valutazione approfondita della situazione a Ceuta, considerata una potenziale minaccia che giustificherebbe l'azione italiana.