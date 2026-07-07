La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha registrato un significativo recupero di 3,6 punti percentuali nell'ultimo anno, portando il suo gradimento complessivo al 49%. Questo dato emerge dalla Governance Poll 2026, l'autorevole indagine pubblicata il 6 luglio 2026, che la colloca al 14° posto nella classifica dei presidenti di Regione più apprezzati a livello nazionale. Al momento della sua elezione, la presidente Todde aveva ottenuto il 45,4% dei consensi, mentre nel 2025 il suo livello di approvazione si attestava al 46,5%. Il progresso evidenziato dalla rilevazione sottolinea una tendenza positiva nella percezione del suo operato.

Il posizionamento della presidente della Sardegna la vede condividere il quart'ultimo posto nella graduatoria con la collega dell'Umbria, Stefania Proietti. La Governance Poll 2026, curata da Noto Sondaggi, ha coinvolto un ampio campione di mille elettori residenti in Sardegna. Le interviste sono state condotte attraverso sistemi misti, combinando approcci telefonici e telematici, per garantire una rappresentatività accurata. A ciascun partecipante è stato richiesto di esprimere un giudizio complessivo sull'operato di Alessandra Todde e di indicare se, in caso di elezioni anticipate, avrebbe espresso un voto a favore o contro l'attuale presidente della Regione.

La classifica nazionale dei governatori più apprezzati

La vetta della classifica nazionale della Governance Poll 2026 è saldamente occupata da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, che ha raggiunto un notevole consenso del 66%, segnando un incremento di due punti rispetto al momento della sua elezione. Subito dopo, al secondo posto, si posiziona Alberto Stefani, presidente del Veneto, con un gradimento del 65%. Chiude il podio Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64% dei consensi. Sebbene il gradimento di Alessandra Todde la collochi nella parte centrale-bassa della graduatoria, il suo costante recupero di punti percentuali indica un chiaro trend di crescita e un rafforzamento della sua posizione tra i governatori regionali.

Metodologia dell'indagine sul gradimento regionale

L'indagine annuale Governance Poll, realizzata da Noto Sondaggi, rappresenta uno strumento chiave per misurare il livello di approvazione dei presidenti di Regione in Italia. L'edizione 2026 ha dedicato particolare attenzione anche alla Sardegna, dove un campione rappresentativo di mille elettori ha fornito la propria opinione attraverso modalità di intervista sia telefoniche che online. Il sondaggio è stato strutturato per raccogliere una valutazione complessiva sull'operato della presidente Todde e per sondare la propensione degli elettori a sostenerla in eventuali future consultazioni elettorali. Questa metodologia rigorosa garantisce l'affidabilità dei dati sul gradimento dei governatori.