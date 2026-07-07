Donald Trump ha espresso una posizione decisa riguardo al futuro della Groenlandia, affermando che l'isola dovrebbe essere posta sotto il controllo degli Stati Uniti per la sua importanza strategica. Queste dichiarazioni sono state rilasciate dall'ex presidente statunitense a margine di un incontro bilaterale tenutosi ad Ankara, in Turchia, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il 7 luglio 2026.

La visione di Trump sulla Groenlandia e i rapporti internazionali

Nel corso del suo intervento, Trump ha evidenziato come la questione della Groenlandia abbia contribuito al deterioramento dei rapporti tra gli Stati Uniti e la NATO.

L'ex presidente ha criticato l'operato della Danimarca, sostenendo che la Groenlandia 'non aiuta la Danimarca' e che il governo danese 'non ha speso soldi per aiutare la Groenlandia'. Questa prospettiva suggerisce una maggiore coesione nell'alleanza atlantica per la difesa degli interessi americani.

Rilevanza strategica e tensioni geopolitiche nell'Artico

Nonostante le critiche alla Danimarca, Trump ha ribadito l'importanza cruciale della Groenlandia per gli interessi americani. Ha specificato che l'isola è 'circondata da navi cinesi e russe', un elemento che rende il controllo statunitense ancora più imperativo. La crescente presenza di queste potenze nell'Artico solleva preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità regionale, rendendo la Groenlandia un punto focale geopolitico.

L'ex presidente ha ribadito la fondamentale importanza di quest'area per gli interessi statunitensi.

Groenlandia: un territorio chiave tra risorse e geopolitica

La Groenlandia, un territorio autonomo danese, è da tempo oggetto di attenzione internazionale per la sua posizione geografica strategica e le sue vaste risorse naturali. Le dichiarazioni di Trump evidenziano la percezione di Washington sulla necessità di rafforzare l'influenza in una regione contesa. L'ex presidente ha concluso riaffermando che 'la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti', sottolineando un ruolo più assertivo degli USA nell'Artico per sicurezza e interessi.