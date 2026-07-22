Il 22 luglio 2026, Donald Trump ha espresso l'intenzione di proporre Gianni Infantino, attuale presidente della Fifa, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Trump ritiene Infantino una figura universalmente rispettata e dotata di una speciale capacità di unire le persone a livello globale. Questa candidatura si inserisce nel contesto della successione di António Guterres, il cui mandato si concluderà alla fine di dicembre.

Il sostegno di Trump e le qualità di Infantino

Il sostegno di Trump a Infantino si fonda sulla convinzione che il presidente della Fifa sia "rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone".

Tali qualità, a giudizio di Trump, lo renderebbero il candidato ideale per un ruolo di tale portata. La scelta del nuovo segretario generale è attesa entro l'anno, prima della scadenza del mandato di Guterres a dicembre. Infantino, 56 anni, ha mostrato negli ultimi mesi una certa vicinanza a Donald Trump, un atteggiamento che ha generato diverse critiche.

Il ruolo e l'elezione del Segretario Generale ONU

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è la figura più rappresentativa dell'organizzazione internazionale, con il compito di promuovere la pace, la sicurezza e la cooperazione tra gli Stati membri. L'elezione di questa carica avviene attraverso un processo che coinvolge il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale.

António Guterres, in carica dal 2017, terminerà il suo mandato a dicembre 2026. Il successore sarà scelto tra le candidature proposte dagli Stati membri e dovrà ottenere il consenso degli organismi principali dell'Onu.

La proposta di Trump per Infantino si inserisce in un dibattito internazionale sul ruolo e le funzioni delle Nazioni Unite. La posizione di segretario generale è considerata fondamentale per la gestione delle crisi globali e per la promozione del dialogo tra i Paesi.