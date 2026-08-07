Il sindaco di Voghera, Massimo Roggero, ha rivolto un appello diretto al vicepremier Matteo Salvini, sollecitando un'accelerazione nell'approvazione della cosiddetta "norma anti-risarcimenti". Questa richiesta giunge in seguito a una recente sentenza che ha condannato Antonio Adriatici, ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, a risarcire la famiglia di Youns El Boussettaoui. Il decesso di El Boussettaoui risale al luglio 2021, avvenuto durante un episodio che ha coinvolto Adriatici.

Intervenendo sulla vicenda, il sindaco Roggero ha dichiarato con fermezza: "Chiediamo con forza che venga portata avanti la proposta di legge per evitare che chi si difende da aggressioni sia costretto a risarcire i familiari dell'aggressore".

Roggero ha quindi evidenziato l'urgenza di un intervento normativo volto a tutelare coloro che si trovano a reagire in situazioni di pericolo. La questione è stata posta all'attenzione di Salvini, noto per aver già sostenuto in passato iniziative analoghe in materia di legittima difesa.

Il dibattito sulla legittima difesa e i risarcimenti

L'appello di Roggero si inserisce in un contesto acceso dal dibattito sulla disciplina dei risarcimenti nei casi di reazione a un'aggressione. La sentenza che ha imposto ad Adriatici il risarcimento, nonostante il riconoscimento della legittima difesa, ha riacceso la discussione sulla necessità di una legislazione che protegga chi si difende. La proposta di legge, che gode del sostegno di Salvini, mira a introdurre una tutela specifica per chi, reagendo in circostanze di pericolo, rischia di dover affrontare conseguenze economiche rilevanti.

Le posizioni politiche e l'iter legislativo

Il vicepremier Matteo Salvini, principale destinatario dell'istanza del sindaco di Voghera, ha più volte manifestato la sua intenzione di intervenire sulla materia della legittima difesa e sui risarcimenti a essa correlati. La tematica è al centro dell'attenzione di numerosi esponenti politici e amministratori locali, i quali auspicano una revisione della normativa vigente per assicurare una maggiore protezione a chi si trova a difendersi da aggressioni. L'iniziativa di Roggero si propone di sollecitare un'accelerazione dell'iter legislativo, al fine di concretizzare al più presto le modifiche normative richieste.