La Giunta regionale del Veneto ha dato il suo via libera definitivo agli schemi di intesa con il Governo per l'autonomia differenziata. L'approvazione, avvenuta il 5 agosto 2026, rappresenta un passaggio cruciale e formale nel lungo percorso della Regione verso una maggiore autonomia. Questi schemi di intesa, che definiscono le future relazioni tra Stato e Regione, riguardano le materie per le quali il Veneto aveva già richiesto l'attribuzione di competenze aggiuntive, in piena conformità con quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione italiana.

La Delibera e i Prossimi Passi Istituzionali

La delibera approvata dalla Giunta regionale stabilisce che gli schemi di intesa saranno ora trasmessi al Consiglio regionale. Qui, saranno sottoposti a un attento esame e, in caso di esito positivo, riceveranno l'approvazione definitiva. Il Presidente della Regione Veneto ha evidenziato come "con questo atto si compie un ulteriore e significativo passo avanti verso il riconoscimento delle specificità del Veneto e della consolidata capacità amministrativa della nostra Regione". I documenti approvati delineano in dettaglio i contenuti e le modalità operative per il trasferimento delle competenze richieste, che spaziano in ambiti strategici quali l'istruzione, la tutela della salute, la protezione dell'ambiente, le politiche del lavoro e i complessi rapporti internazionali e con l'Unione europea.

Il Quadro Normativo e il Percorso Avviato

Questo importante passaggio si inserisce in un percorso istituzionale avviato dalla Regione Veneto già a partire dal 2017, anno in cui il Consiglio regionale aveva espresso la sua volontà approvando la richiesta di autonomia differenziata. L'intero processo è saldamente regolato dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, una norma che consente alle Regioni a statuto ordinario di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Questo avviene mediante la stipula di un'intesa con lo Stato, un meccanismo che mira a rafforzare il decentramento. La Regione Veneto, nel corso di questo iter, ha identificato e richiesto il trasferimento di competenze in ben ventitré materie specifiche.

Tra queste figurano settori vitali come la sanità, l'istruzione, la gestione ambientale, il mercato del lavoro, la ricerca scientifica e le relazioni con l'Unione europea.

L'obiettivo primario dell'autonomia differenziata è quello di valorizzare appieno le specificità territoriali e di migliorare tangibilmente l'efficienza complessiva dell'amministrazione pubblica. Ciò si realizza attraverso una maggiore responsabilizzazione delle Regioni nella gestione delle risorse e nell'erogazione dei servizi ai cittadini. Il percorso prevede che, una volta ottenuta l'approvazione della Giunta e successivamente del Consiglio regionale, gli schemi di intesa vengano formalmente trasmessi al Governo centrale per la stipula dell'intesa definitiva, completando così un iter legislativo complesso ma fondamentale per il futuro della Regione.