Annuncio

Annuncio

Altro importante passo in avanti nella lotta al cancro fatto dalla ricerca. Un gruppo di ricercatori della Scuola di Medicina dell'Università della Pennsylvania è riuscito a scoprire come potenziare alcune cellule del sistema immunitario contro le cellule tumorali. Il sistema immunitario in effetti svolge un ruolo fondamentale per mantenerci in Salute, in quanto protegge l'organismo dalle infezioni derivanti dai microrganismi patogeni: batteri, virus, funghi, parassiti.

I macrofagi: le cellule-sentinelle del sistema immunitario

I ricercatori in particolare si sono concentrati nello studio dei macrofagi.

Leggi anche Modella inglese sfigurata dalle terapie contro il tumore, fidanzato la lascia via FB

I macrofagi sono le cellule-sentinelle del sistema immunitario specializzate nella difesa dell'organismo dagli agenti patogeni. I ricercatori hanno scoperto in che modo le cellule tumorali, per eludere l'intervento del sistema imunitario, emettono un segnale chimico che fa cadere in una sorta di stato di "torpore" proprio i macrofagi.

Advertisement

Il segnale chimico emesso dalle cellule neoplastiche, il CD47, è quindi in grado di impedire a queste cellule del sistema immunitario il compimento del proprio lavoro, che consiste nell'attaccare e distruggere le neoplasie [VIDEO].

Macrofagi: i ricercatori scoprono come risvegliare questi 'guerrieri' contro il cancro

I ricercatori hanno scoperto che la sola inibizione di questo segnale CD47 non è sufficiente per far risvegliare i macrofagi. In particolare hanno dimostrato che se agli inibitori specifici del segnale CD47 si associa la molecola oligodeossinucleotide Cpg, si riesce a rendere nuovamente attivi i macrofagi contro le cellule tumorali.

I ricercatori spiegano che i macrofagi, prima di poter aggredire e distruggere con efficacia le cellule tumorali [VIDEO]hanno bisogno di essere innescati.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ed è proprio questa la ragione per cui i tumori solidi possono dimostrarsi poco rispondenti al trattamento con gli inibitori CD47 utilizzati singolarmente. Pertanto gli interessanti risultati ottenuti da questa ricerca, potrebbero portare a un miglioramento dei trattamenti anti-tumorali già esistenti ed anche aprire nuove prospettive di ricerca per la messa a punto di terapie più efficaci nel contrastare le patologie tumorali. Lo studio è sato pubblicato sulla rivista scientifica Nature.

Macrofagi

I macrofagi sono cellule del sistema immunitario che si caratterizzano per la capacità di inglobare detriti cellulari o particelle estranee. Si tratta di cellule fondamentali per difendere l'organismo. Grazie all'attività di fagocitosi possono infatti inglobare non solo gli agenti patogeni, ma anche proteine estranee o cellule che siano giunte al termine del loro ciclo. Ciò avviene tramite un meccanismo mediante il quale riconoscono le cellule che presentano strutture molto dissimili dalla propria. Pertanto svolgono importanti compiti nell'ambito della regolazione e mediazione della risposta del sistema immunitario.