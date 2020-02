Si continua a parlare di Coronavirus, il virus attualmente al centro della Cronaca Nera italiana e estera che, con epicentro a Wuhan, da qualche mese si sta diffondendo anche in altri continenti del nostro pianeta e sta provocando numerose vittime. Attualmente in Italia sono stati registrati 283 contagi e 7 vittime, mentre in Cina i morti a causa del contagio da Coronavirus sono attualmente oltre 2600.

Coronavirus, il punto della situazione in Italia: in quarantena una donna a Palermo

In Toscana, secondo quanto pubblicato da alcune fonti giornalistiche proprio qualche minuto fa, due persone si ritrovano in isolamento per probabile contagio da coronavirus. Un caso non è ancora accertato mentre l'altro è risultato positivo al test del tampone.

La Regione Toscana, a proposito del presunto contagio dei due cittadini, ha spiegato all'interno di una nota che sono attualmente in corso le indagini epidemiologiche necessarie relative a tutti i presunti contatti avvenuti tra i due uomini ed altre persone.

La Regione Toscana, sempre all'interno della nota diramata, ha tranquillizzato la popolazione specificando che l’isolamento domiciliare dei due uomini sarà un isolamento sorvegliato.

Secondo quanto dichiarato da alcune fonti giornalistiche locali, è risultato negativo il test effettuato sulla donna soccorsa ieri sera presso la stazione di Firenze.

Coronavirus: un caso accertato a Palermo

I dati sui presunti contagi da Coronavirus saranno in continuo aggiornamento. Proprio questa mattina una turista di Bergamo in vacanza Palermo è risultata positiva al coronavirus. La donna, secondo quanto dichiarato questa mattina da alcune fonti giornalistiche locali, era stata ricoverata ieri sera presso l’ospedale Cervello di Palermo. La paziente al momento del ricovero presentava normali sintomi influenzali ma in seguito ad alcuni controlli specifici e al tampone effettuato dall'equipe medica, è risultata positiva al Coronavirus.

All'interno di una nota diramata dalla regione Sicilia proprio questa mattina si legge: “È stata disposta la quarantena per gli amici della donna e per le persone che sono state a contatto con i turisti”. Il caso sopracitato rappresenta il primo caso di contagio da Coronavirus accertato e presente nel Sud Italia.