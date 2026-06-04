La Campania affronta una significativa carenza di pediatri di libera scelta, con un deficit attuale di almeno 59 professionisti. Questa situazione, già critica, è destinata a peggiorare drasticamente nei prossimi anni: entro il 2029, ben 218 pediatri raggiungeranno l'età pensionabile di 70 anni, creando un potenziale vuoto strutturale nell'assistenza pediatrica territoriale.

La regione si colloca al quarto posto in Italia per il numero di pediatri mancanti, preceduta da Lombardia (186), Piemonte (109) e Veneto (96). Tuttavia, la Campania detiene il primato nazionale per il numero di pediatri che andranno in pensione entro il 2029, superando Sicilia (216) e Lazio (201) in questa preoccupante graduatoria.

Il carico di assistiti e la copertura regionale

Attualmente, ogni pediatra di libera scelta in Campania segue in media 925 assistiti, un valore superiore alla media nazionale e che posiziona la regione all'undicesimo posto nella classifica. Sebbene questo numero sia ancora al di sotto del massimale senza deroghe, fissato a 1.000 assistiti per pediatra, supera il tetto massimo ideale di 850, indicando una tendenza all'aumento del carico di lavoro per ciascun medico.

A livello nazionale, la carenza complessiva di pediatri di libera scelta è di 497. In Campania, l'84,3% della popolazione tra i 6 e i 13 anni è seguita da un pediatra di libera scelta, una percentuale leggermente superiore alla media nazionale dell'82,9%.

La Toscana guida questa specifica graduatoria con il 94% di copertura.

Prospettive future e impatto sull'assistenza

Le prospettive per l'assistenza pediatrica in Campania sono preoccupanti a causa del previsto pensionamento di numerosi professionisti. La partenza di 218 pediatri entro il 2029 rischia di compromettere seriamente la continuità delle cure per i più giovani.

L'analisi evidenzia che il 77,9% degli assistiti in Campania ha più di cinque anni, rispetto a una media nazionale dell'81,2%. Questo dato suggerisce possibili difficoltà di accesso tempestivo alle cure pediatriche per la fascia d'età più piccola, rendendo ancora più urgenti interventi mirati a garantire un'adeguata copertura e a sostenere il sistema di assistenza pediatrica sul territorio regionale.