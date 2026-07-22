Il consigliere regionale della Basilicata, Pasquale Aliandro, ha annunciato la presentazione di una proposta di legge regionale mirata a garantire il sostegno psicologico alle donne nel periodo pre e post partum. L'iniziativa, resa nota il 22 luglio 2026, si inserisce nelle politiche regionali dedicate alla tutela della salute mentale delle donne durante la gravidanza e nei mesi successivi al parto.

Dettagli e finalità della proposta

La proposta legislativa di Aliandro prevede l'istituzione di percorsi specifici di supporto psicologico per le donne che affrontano la gravidanza e il delicato periodo successivo alla nascita del figlio.

L'obiettivo primario è "prevenire e affrontare le problematiche psicologiche che possono insorgere in queste fasi cruciali della vita", come evidenziato dal consigliere. Aliandro ha sottolineato che un adeguato sostegno psicologico è imprescindibile per tutelare la salute delle madri e dei neonati, contribuendo al benessere dell'intero nucleo familiare.

Contesto e iter legislativo

L'iniziativa mira a colmare una lacuna nei servizi sanitari regionali, fornendo un supporto strutturato e continuativo alle donne in situazioni di disagio psicologico legate alla gravidanza o al post partum. "Riteniamo indispensabile un intervento normativo che assicuri percorsi di accompagnamento psicologico sia prima che dopo il parto, al fine di prevenire il disagio e promuovere una maternità serena e consapevole", ha dichiarato Aliandro.

Il consigliere ha rimarcato la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga attivamente famiglie e operatori sanitari.

Questa proposta di legge si colloca nell'ambito delle azioni del Consiglio regionale della Basilicata volte a potenziare i servizi di assistenza e prevenzione sanitaria, con particolare attenzione alle esigenze delle donne e delle famiglie. L'iter legislativo seguirà il percorso stabilito dal regolamento regionale, passando all'esame delle commissioni competenti prima di essere discussa e votata dall'assemblea regionale.