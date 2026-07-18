Un successo medico di grande rilevanza è stato raggiunto all'ospedale Sant'Anna di Torino, dove una donna di 30 anni, Federica, ha portato a termine con esito positivo una gravidanza ad alto rischio. L'intervento ha permesso di sconfiggere una rarissima patologia immune gestazionale, la Gald (Gestational Alloimmune Liver Disease), che in precedenza le aveva causato la perdita di un figlio nel luglio 2025. Questa condizione è nota per il suo altissimo tasso di ricorrenza, che può raggiungere il 90% nelle gravidanze successive, rendendo ogni nuova gestazione estremamente delicata.

Federica, già madre di una bambina di sette anni, è stata assistita da un'équipe multidisciplinare del Sant'Anna, composta da ginecologi esperti in patologia ostetrica e neonatologi. La Gald si manifesta quando il sistema immunitario materno produce anticorpi che attaccano le cellule epatiche del feto, come accaduto nella precedente gravidanza di Federica, culminata con la morte del neonato dopo soli tre giorni di vita. La diagnosi precoce di questa patologia in gravidanza è quasi impossibile, e il suo esito è quasi sempre infausto, portando all'interruzione della gestazione o al decesso del neonato, a meno di un tempestivo trapianto di fegato.

La terapia innovativa e il monitoraggio costante

Per la nuova gravidanza, iniziata alla fine del 2025, la direzione sanitaria del Sant'Anna, sotto la guida del direttore Umberto Fiandra, ha adottato una terapia innovativa.

Questa ha previsto la somministrazione settimanale di immunoglobuline umane per via endovenosa, un trattamento iniziato a febbraio 2026 e proseguito dal terzo mese di gestazione fino al termine. Federica è stata sottoposta a un continuo monitoraggio delle sue condizioni cliniche e di quelle fetali. Per minimizzare i rischi, il parto è stato anticipato di due mesi rispetto al termine previsto, e il 23 giugno Federica ha dato alla luce Filippo, che gode di buona salute.

La letteratura scientifica internazionale riconosce la terapia con immunoglobuline endovenose come l'unica possibilità di cura attualmente disponibile per la Gald, sebbene non garantisca sempre il successo. Questa procedura, già tentata in alcuni centri ostetrici all'estero, consiste in infusioni settimanali prolungate durante la gravidanza.

Il caso di Federica rappresenta un importante esempio di esito positivo in una situazione clinica ad altissimo rischio, offrendo speranza per future applicazioni.

Approfondimento sulla Gestational Alloimmune Liver Disease (GALD)

La Gestational Alloimmune Liver Disease (GALD) è una condizione grave caratterizzata da un danno epatico fetale indotto da anticorpi materni di tipo IgG. Questa patologia può evolvere in una severa insufficienza epatica e, purtroppo, causare la morte fetale o neonatale. Come evidenziato, la GALD è associata a un rischio di ricorrenza che sfiora il 90% nelle gravidanze successive. Studi recenti hanno dimostrato che la somministrazione prolungata di immunoglobuline endovena durante la gravidanza può efficacemente prevenire la recidiva della malattia.

Tali ricerche sono supportate da casi clinici in cui i neonati, dopo aver ricevuto il trattamento profilattico, non hanno manifestato alcun danno epatico.

La strategia terapeutica implementata con successo al Sant'Anna di Torino si allinea perfettamente con le più recenti acquisizioni scientifiche e con l'attenzione internazionale crescente verso la prevenzione della GALD. Questo approccio innovativo apre nuove prospettive e offre un concreto spiraglio di speranza per le donne che si trovano ad affrontare questa rara e complessa complicanza della gravidanza, dimostrando l'efficacia di un intervento mirato e tempestivo.