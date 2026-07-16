A Scanzano Jonico, sulla spiaggia libera di Lido Torre, è stato inaugurato oggi il servizio "Mare senza barriere". L'iniziativa, organizzata dall'associazione "L'ultima Luna", mira a garantire l'accesso al mare e la fruizione della spiaggia a persone con disabilità motorie. Il progetto torna per il secondo anno consecutivo, confermando il suo impegno per l'inclusività.

I volontari dell'associazione offriranno assistenza qualificata, consentendo ai partecipanti di godere di un bagno in mare e di trascorrere ore liete in spiaggia in assoluta tranquillità e sicurezza.

Il servizio sarà attivo fino alla fine del mese di agosto, sottolineando l'importanza di un'offerta turistica accessibile.

Il sindaco Pasquale Cariello ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa, dichiarando: "il nostro impegno è quello di garantire, sempre di più, l'inclusività non solo al mare ma anche in città". Una visione che mira a estendere i principi di accessibilità e inclusione oltre il contesto balneare.

Il servizio "Mare senza barriere": dettagli e obiettivi

Il servizio "Mare senza barriere" offre un supporto essenziale, fornendo assistenza qualificata e attrezzature specifiche per facilitare l'accesso al mare e la permanenza sulla spiaggia per le persone con disabilità motorie. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'associazione "L'ultima Luna" e l'amministrazione comunale di Scanzano Jonico, unendo le forze per un obiettivo comune di accessibilità.

L'associazione "L'ultima Luna": impegno per l'inclusione

"L'ultima Luna" è un'associazione di promozione sociale, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) con repertorio n. 123426. Con sedi operative a Nova Siri e Scanzano Jonico, in provincia di Matera, l'associazione promuove progetti specifici per un turismo pienamente accessibile. Il suo obiettivo è favorire l'inclusione sociale e il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.