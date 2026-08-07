L'Ospedale del Mare dell'ASL Napoli 1 Centro si distingue per l'innovazione sanitaria, offrendo percorsi di cura "su misura". La chirurgia proctologica in Office Surgery consente interventi ambulatoriali, evitando il ricovero e favorendo un rapido ritorno alle attività quotidiane.

Il percorso, attivo presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d'Urgenza, integra l'ipnosi clinica con anestesia locale selettiva. L'ipnosi, tramite comunicazione guidata, aiuta a ridurre ansia e tensione e favorisce il rilassamento. L'approccio è supportato da tecnologie diagnostiche e terapeutiche innovative, in un'ottica mininvasiva e personalizzata.

L'ipnosi clinica è anche trattamento complementare per patologie funzionali gastrointestinali (es. sindrome dell'intestino irritabile), per una migliore gestione dello stress e dell'ipersensibilità viscerale. Il paziente è seguito dal proctologo e staff infermieristico in un percorso personalizzato, inclusa la riabilitazione del pavimento pelvico. L'ambulatorio tratta diverse patologie.

L'innovazione, come sottolineato dal direttore sanitario Maria Corvino, non riguarda solo le tecnologie ma anche il modo di prendersi cura della persona, accompagnando il paziente in un percorso dove competenza specialistica, tecnologia e relazione di cura lavorano insieme.

Chirurgia senologica all'avanguardia

L'impegno dell'Ospedale del Mare si estende alla chirurgia senologica.

La struttura è punto di riferimento in Campania per l'adozione della tecnica di endoscopic nipple-sparing mastectomy (e-Nsm). Questa procedura all'avanguardia, per il tumore al seno, è una mastectomia mininvasiva che rimuove la ghiandola mammaria preservando cute, areola e capezzolo. I vantaggi includono un migliore risultato estetico e psicologico, recupero più rapido e alta soddisfazione delle pazienti.

Queste iniziative consolidano la posizione dell'Ospedale del Mare come centro di eccellenza medica, dove l'innovazione tecnologica e l'umanizzazione delle cure sono pilastri per offrire ai pazienti percorsi terapeutici avanzati e realmente "su misura".