Sta per aprirsi la stagione della MotoGp 2018-2019 che si annuncia avvincente e incerta, tanti i piloti in lizza per il Mondiale tra questi anche Valentino #Rossi che nonostante i 39 anni punta ancora una volta a dire la sua.

In Qatar favorita d'obbligo la Ducati

C'è grande attesa per l'apertura della stagione motociclistica che partirà nella giornata di venerdì con le prime prove libere in Qatar, la Ducati appare ancora una volta favorita dopo le spettacolari performance delle ultime stagioni nella gara di apertura. Le dichiarazioni della vigilia vedono un Dovizioso fiducioso pronto a dare battaglia per il Mondiale dopo l'ultima stagione strepitosa in cui ha lottato ad armi pari con il fenomeno Marc Marquez, abdicando solo all'ultima gara, dopo aver perso punti preziosi per alcuni errori evitabili e decisivi.

Il pilota della rossa ha dichiarato di nutrire molto fiducia nella moto e nel suo potenziale, visto che nei test si è trovato bene, mostrando un ottimo feeling oltre ad essere sempre molto veloce dando la sensazione di non aver nemmeno spremuto la sua creatura al massimo. Attenzione a Jorge Lorenzo che in questa stagione non vuole fare da comprimario al compagno di squadra [VIDEO], la sua intenzione è riprendersi lo scettro di pilota di punta della scuderia di Borgo Panigale tornando al vertice come succedeva quando era in Yamaha. Un altro pilota da tenere d'occhio è Valentino Rossi che sta per aprire la sua 23esima stagione nel motociclismo, il pesarese non parte di certo battuto e se riuscirà a fare un passo avanti durante le prove potrà dar filo da torcere a tutti. Il vero problema delle scorse stagioni per lui sono stati i risultati deludenti nelle prove ufficiali, partendo dietro è sempre complicato puntare alla prima posizione visto che Marquez e company una volta andati in testa macinano giri record a ripetizione.

In chiave titolo il favorito d'obbligo è Marc Marquez visto il suo strapotere che gli ha consentito di raggiungere già sei successi a soli 24 anni, numeri impressionanti che confermano come il fenomeno spagnolo possa battere tutti i record del motociclismo.

Valentino Rossi domenica disputerà la gara numero 366 nel motociclismo

Quella di domenica sarà la gara numero 366 nelle varie categorie per il "Dottore" che ha già annunciato che correrà per altre due stagioni, per la gioia dei suoi tanti fan che vedranno correre il loro idolo almeno fino ai 41 anni. In 365 gare Valentino ha conquistato 227 podi oltre ad aver vinto addirittura 115 gare [VIDEO], il record non è così lontano visto che Giacomo Agostini si trova a quota 122 sigilli e il pesarese punta ad avvicinare sempre di più il mito. La sensazione è che quest'anno possa stupire giocandosi fino alla fine il decimo sigillo che lo proietterebbe sempre più nella leggenda, staremo a vedere come inizierà il 2018 dell'uomo che per tanti anni ha portato ai vertici il motociclismo italiano nel mondo. #sogno