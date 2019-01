Annuncio

Annuncio

La nuova stagione del grande Tennis prenderà il via lunedì prossimo con il primo dei quattro tornei del Grande Slam in calendario, gli Australian Open 2019, che si concluderanno domenica 27 gennaio. Giunto alla 106esima edizione, con il nome di Australasian Championship il primo torneo maschile si giocò nel 1905, mentre quello femminile debuttò 17 anni più tardi. Inizialmente disputato sui campi d'erba [VIDEO], sul finire degli anni ottanta, con la costruzione del Melbourne Park, la superficie di gioco fu cambiata e da allora è in cemento.

Lo scorso anno si imposero Roger Federer e Caroline Wozniacki.

Australian Open in diretta tv e streaming

Le partite degli Australian Open si giocheranno quotidianamente suddivise in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, rispettivamente corrispondenti alla notte e alla prima mattina italiane.

Advertisement

Più precisamente, alle ore 01.00 gli incontri del mattino e alle ore 9 quelli del pomeriggio da lunedì 14 a lunedì 21 gennaio, ovvero fino al quarto turno del torneo. Stessi orari per la prime sfide in calendario valide per i quarti di finale in programma martedì 22. Mentre il giorno successivo, restando invariato l’orario dei match in sessione mattutina, le ultime gare valevoli per l’ingresso in semifinale sono invece fissate alle 9.30.

Giovedì 24 sarà poi tempo delle semifinali del singolare femminile (ore 04.00 e a seguire) e della prima semifinale maschile (ore 9.30). Venerdì 25, preceduta dalla finale del doppio donne (ore 06.00), l’altro penultimo atto del tabellone maschile (ore 9.30). Quindi sabato 26, alle ore 9.30, l’appuntamento sarà con la Finale femminile. E a seguire la finale del doppio misto.

Advertisement

Infine, domenica 27 gennaio a conclusione degli Australian Open 2019, la finale del doppio uomini (ore 05.00) farà da antipasto alla Finale singolare maschile fissata per le ore 9.30.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su EurosportPlayer. Con la possibilità di seguire gli incontri anche On Demand, un’opzione da non sottovalutare per gli appassionati visti gli orari non proprio comodi dalla nostra parte di emisfero [VIDEO].

I favoriti secondo i bookmakers

Secondo le principali agenzie di scommesse, in campo maschile il favorito numero uno è Novak Djokovic, ad oggi proposto a quota 2,25 da Snai. Subito dopo è piazzato il vincitore delle ultime due edizione Roger Federer (5,50). Quindi Alexander Zverev (8,50) e Rafael Nadal (10). Staccati seguono il giapponese Kei Nishikori e il sudafricano Kevin Anderson entrambi bancati a quota 25.

Principale candidata al successo finale femminile è invece Serena Williams (quota 5). Mentre la prima indiziata a sovvertire il pronostico è Angelique Kerber (a 10). Segue un terzetto formato da Osaka, Sabalenka e Pliskova proposto a quota 12, che precede di poco altre due outsider, Svitolina e Halep (entrambe a quota 15).