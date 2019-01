Annuncio

Sarà una notte di grande boxe per gli appassionati italiani quella di sabato 26 e domenica 27 gennaio. La piattaforma in streaming Dazn trasmetterà in diretta due importantissime riunioni: da Brooklyn la sfida Thurman vs Lopez e da Houston Munguia vs Inoue. Due incontri che rappresentano il meglio della boxe del weekend e sottolineano il grande impegno profuso da Dazn per il pugilato.

Orari diretta streaming

La grande notte di boxe su Dazn inizierà alle ore 01:00 di domenica 27 gennaio con il collegamento da Houston per Munguia vs Inoue.

Alle ore 02:00 invece, su un differente canale della piattaforma streaming, avrà inizio il collegamento da Brooklyn per Thurman vs Lopez. In questo caso ci sarà il commento di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran.

Keith Thurman al rientro difende il suo titolo

L'incontro più atteso del weekend è quello che vede l'imbattuto Keith Thurman difendere il titolo WBA Super dei pesi welter contro Josesito Lopez al Barclays Center di Brooklyn [VIDEO]. "One Time", 28 vittorie in altrettanti match, è assente da marzo 2017, quando difese il WBA Super dei welter dall'assalto di Danny Garcia e al contempo conquistò il titolo WBC in possesso di quest'ultimo. Una serie di infortuni hanno costretto il 30enne nativo della Florida ad uno stop forzato di quasi due anni, impedendogli di affermare la propria supremazia sugli altri campioni nei welter.

Per il suo rientro troverà un avversario duro come il connazionale Josesito Lopez, già sfidante mondiale in due occasioni e sempre sconfitto per ko. Lopez ha disputato fino ad ora 43 incontri, ottenendo 36 vittorie (19 ko) e 7 sconfitte (3 ko).

Non è certamente un top di categoria, ma per un Thurman inattivo da lungo tempo è un ottimo test. In caso, di vittoria quest'ultimo ha già dichiarato di voler sfidare Manny Pacquiao [VIDEO], anch'egli campione WBA ma versione regular (la cintura Super di Thurman è prima in ordine di importanza) e vincitore di Adrien Broner lo scorso weekend.

Munguia vs Inoue: attese scintille a Houston

Non meno atteso è lo scontro in programma al Toyota Center di Houston in cui è in palio il titolo WBO dei pesi superwelter. A difendere la sua corona il 22enne messicano Jaime Munguia, imbattuto in 31 incontri, impegnato contro il 29enne giapponese Takeshi Inoue, anch'egli imbattuto (13 vittorie ed un pari). A partire coi favori del pronostico è il campione Munguia, testato con elementi del calibro di Sadam Ali e Liam Smith, già campioni del mondo. Lo sfidante, campione d'Asia, non ha fino ad ora affrontato avversari di caratura mondiale e potrebbe pagare dazio all'esperienza del rivale. Il match promette scintille, con due giovani imbattuti che non si daranno per vinti.