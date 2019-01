Annuncio

La stagione del grande Ciclismo professionistico entra sempre più nel vivo. Dopo l’esordio al Tour Down Under [VIDEO] il gruppo è pronto a dividersi per la prima volta su più fronti, come avviene nei periodi più caldi della stagione. In Australia i protagonisti del Down Under si sfideranno domani, domenica 27 gennaio, nella Cadel Evans Road Race, una gara in linea vinta un anno fa da Jay McCarthy, mentre in Africa si sta correndo la Tropicale Amissa Bongo e anche il calendario europeo è vicino all’apertura con la Challenge Maiorca del 31 gennaio.

Anche in Sudamerica sta per iniziare un momento particolarmente caldo: da domenica 27 gennaio a domenica 3 febbraio si corre infatti la Vuelta San Juan, la più importante corsa argentina, a cui farà poi seguito il Tour Colombia 2.1.

entrambe le corse godranno di una partecipazione eccezionale, grazie anche il clima certamente più favorevole di quello che i corridori stanno trovando in Europa.

San Juan, sette tappe in diretta tv

La Vuelta San Juan ha preso di fatto il posto che era fino a qualche anno fa del Tour de San Luis, altra corsa argentina in cui tanti campioni iniziavano la stagione approfittando del caldo e del percorso variegato. Anche questa nuova corsa ha riscosso un ottimo successo e quest’anno ci sarà la possibilità di seguirla per la prima volta in diretta tv su Eurosport 2.

Ecco la presentazione delle tappe con gli orari delle trasmissioni tv.

Domenica 27 gennaio, 1° tappa San Juan – Pocito 159 km. Percorso con due facili Gpm nella prima parte, un’occasione per i velocisti. In tv su Eurosport 2 alle 22.30.

Lunedì 28 gennaio, 2° tappa Chimbas – Peri Lago Punta Negra 160 km. Tappa in circuito con cinque passaggi sulla rampa di Punta Negra, 1 km all’8%, l’ultimo a 3 km dall’arrivo. In tv su Eurosport 2 alle 22.45.

Martedì 29 gennaio, 3° tappa Pocito – Pocito 12 km (Cronometro individuale). Percorso pianeggiante per specialisti delle prove contro il tempo. In tv su Eurosport 2 alle 23.

Mercoledì 30 gennaio, 4° tappa San Josè de Jachal Valle Fertil – Villa San Agustin 185 km. Una lunga salita nella parte centrale, poi percorso scorrevole per una probabile volata. In tv su Eurosport 2 alle 18.

Giovedì 31 gennaio, giorno di riposo

Venerdì 1° febbraio, 5° tappa San Martin – Alto Colorado 169 km. L’arrivo in salita della Vuelta San Juan. L’ascesa finale è lunga quasi 20 km, con pendenze modeste, poco sopra il 4%, ma arriva ad una quota di ben 2624 metri.

In tv su Eurosport 2 alle 16.

Sabato 2 febbraio, 6° tappa Autodromo El Villicum – Autodromo el Villicum 153 km. Una salita di 4 km a due passi dall’arrivo dovrebbe spazio a qualche attaccante. In tv su Eurosport 2 alle 22.30.

Domenica 3 febbraio, 7° tappa San Juan – San Juan 141 km. Conclusione con un circuito cittadino appannaggio degli sprinter. In tv su Eurosport 2 alle 22.30.

Tanti campioni e tanta Italia

La starting list della Vuelta San Juan è degna di una grande corsa. Per le volate la sfida sarà stellare con il debutto di Fernando Gaviria in maglia UAE Emirates che sarà atteso da Peter Sagan [VIDEO]e Sam Bennett (Bora Hansgrohe), Mark Cavendish (Dimension Data), Alvaro Hodeg (Deceuninck Quickstep), Riccardo Minali (Israel) e Manuel Belletti (Androni). Ci saranno anche grandi nomi delle classiche, su tutti Julian Alaphilippe (Deceuninck Quickstep) e Tiesj Benoot (Lotto Soudal), e un big delle corse a tappe come Nairo Quintana (Movistar).

Vedremo anche tanti altri italiani vista la presenza di Androni, Neri e Nippo, ma anche quella di due squadre continental con tanti giovani del nostro movimento, la Biesse Carrera e la Beltrami TSA Hopplà Petroli Firenze nel cui staff è entrato anche Filippo Pozzato. Il più atteso di tutti in questa Vuelta San Juan è però Remco Evenepoel (Deceuninck Quickstep), il fenomeno nuovo del ciclismo belga che ha stupito tutti nella categoria juniores ed è al debutto assoluto come professionista.

Il gruppo sarà poi completato da molte squadre di club e nazionali del Sudamerica, e non è detto che questi corridori semisconosciuti, che arrivano qui in piena forma, non possano mettere in difficoltà i campioni del ciclismo mondiale che invece sono alle prime uscite stagionali.