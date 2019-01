Annuncio

Un pugile italiano che sbarca negli Stati Uniti per tentare di vincere un titolo mondiale. Un avvenimento non rarissimo nel secolo scorso, molto meno frequente in questo periodo avaro di successi per la boxe del Belpaese [VIDEO]. L'onore di combattere per il più grande riconoscimento nel pugilato spetta a Carmine Tommasone, che incrocerà i guantoni con il messicano Oscar Valdez in un incontro valido per il titolo WBO dei pesi piuma. Il match si terrà al Ford Center at The Star di Frisco (Texas, Usa), nel sottoclou di Alvarez vs Kovalev II.

Un match che può valere una carriera

Tommasone, 34enne di Avellino, combatterà per la prima volta negli Stati Uniti in quello che è il match più importante della sua carriera.

Il pugile campano ha disputato 19 match in totale, risultando sempre vittorioso (5 i successi per ko). Ha fino ad ora conquistato diversi titoli nei pesi piuma, come il titolo italiano, il titolo dell'Unione Europea e il titolo intercontinentale WBA.

Gli avversari sin qui affrontati da 'Mr. Wolf' non sembrano però essere al livello del 28enne Oscar Valdez, campione WBO dal 2016 ed alla sua quinta difesa del titolo. Il pugile messicano non combatte da marzo 2018, quando sconfisse ai punti l'ex campione dei supergallo Scott Quigg. In quell'occasione Valdez subì la frattura della mascella in un match durissimo.

La scelta di un poco quotato avversario come Tommasone come match di rientro è probabilmente una decisione ad hoc del team del campione, che vuole testare il proprio pupillo senza correre troppi rischi dopo il brutto infortunio.

Il pugile italiano, seppur poco conosciuto negli USA e non al top dei ranking internazionali, non parte comunque battuto contro il più giovane rivale. Valdez, imbattuto in 24 incontri (19 i ko ottenuti), è il grande favorito, ma l'imprevisto nella Boxe è sempre dietro l'angolo.

Alvarez vs Kovalev II è il clou, match visibile su DAZN

Saranno altri due i match titolati in palio sabato sera a Frisco. L'incontro clou della serata è la rivincita tra Eleider Alvarez e Sergey Kovalev, valevole per il titolo WBO dei mediomassimi. Il primo incontro si è concluso con la vittoria per ko al settimo round del colombiano Alvarez, che ha di fatto sottratto il titolo al suo avversario.

Terzo titolo in palio sul ring texano è il vacante mondiale IBF dei pesi leggeri, conteso dal ghanese Richard Commey e dal russo Isa Chaniev. Il vincente di questo incontro potrebbe essere il prossimo avversario del fuoriclasse Vasily Lomachenko, campione WBO e WBA della categoria deciso ad unificare i titoli. La riunione di Frisco, con Alvarez vs Kovalev II e Valdez vs Tommasone, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Il collegamento in diretta inizierà dalle 04:00 di domenica 3 febbraio (ora italiana). DAZN è visibile su PC, tablet, smartphone e smart TV.