Annuncio

Annuncio

Ci siamo. La Royal Rumble 2019 è il primo grande evento targato wwe dell'anno, un appuntamento davvero imperdibile [VIDEO] per chi ama questo sport entertainment. Si terrà domenica 27 gennaio, quando in Italia saranno già le prime ore del giorno successivo e ci proporrà non solo grandi incontri per il titolo, ma anche la tipologia di match che dà il titolo all'evento, ovvero la Royal Rumble, sia al maschile che al femminile. In cosa consiste? Trenta lottatori entreranno sul ring uno alla volta e si potrà essere eliminati solamente nel caso in cui si venga spediti fuori dal quadrato e sopra la terza corda.

Alla fine ne rimarrà solamente uno ad aggiudicarsi il match e la posta in palio è davvero alta. Sia chi vincerà la Rumble maschile che quella femminile avrà un title shot, ovvero l'opportunità di lottare per la cintura di campione del mondo a Wrestlemania.

Advertisement

Gli incontri in programma

Si parte subito con la sfida valida per la cintura di campione degli Stati Uniti, con Rusev che la metterà in palio contro l'istrionico Shinsuke Nakamura. Quindi vedremo un Fatal k-way match per il titolo Cruiserweight, quello dei pesi leggeri. Buddy Murphy dovrà respingere gli assalti di Akira Tozawa, Kalisto e Hideo Itami. Molto atteso anche il confronto che metterà in palio il titolo di campioni di coppia di Smackdown. The Bar, il duo formato da Cesaro e Sheamus, si confronterà con la coppia formata invece da The Miz e Shane McMahon.

Come si diceva, in questo evento [VIDEO]di domenica 27 gennaio sono in palio tutte le cinture e non fa eccezione quella di campionessa femminile di Smackdown. La giapponese Asuka, che detiene il titolo, sarà attesa da un duro confronto con Becky Lynch.

Advertisement

I migliori video del giorno

Anche la campionessa di Raw, la fortissima Ronda Rousey, dovrà sfidare Sasha Banks per tenersi la cintura. Quindi nel programma dello show ci sono le due Royal Rumble, quella maschile e quella femminile, nelle quali come detto vedremo ben trenta lottatori (e altrettanti lottatrici) all'opera, tra cui big come ad esempio John Cena.

Ma lo spettacolo non è ancora finito, perché poi vedremo ancora i due match più attesi. Il Wwe Champion Daniel Bryan sfida sul ring di Phoenix il fenomenale Aj Styles, a lungo detentore di questo titolo e wrestler davvero spettacolare. Poi il confronto che mette in palio il titolo Universale, che attualmente è nelle mani di Brock Lesnar, campione di lungo corso che è favorito contro un Finn Balor che però vuole strappargli la cintura a tutti i costi.