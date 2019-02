Annuncio

Prende in via stamani a Barcellona la stagione 2019 della Formula 1. I test al Montmelò sono i primi, autentici 'ruggiti' in pista prima di fare sul serio, a partire dal prossimo 17 marzo in cui si disputerà a Melbourne, in Australia, il primo Gran Premio del campionato del mondo. A partire dalle ore 9 e fino alle 18 di oggi, pertanto, saranno sul circuito catalano tutte le vetture protagoniste del Circus, con la sola esclusione della Williams che inizierà da domani le sue fatiche a causa di una vettura 'non ancora pronta', come hanno fatto sapere dal team. I test saranno trasmessi in diretta su Sky Sport F1, sul canale 207 della piattaforma, per quanto riguarda la sessione pomeridiana dalle ore 14 alle 18.

Per i tifosi, dunque, sarà la prima occasione di vedere in azione le monoposto protagoniste del Mondiale. Sono previste due settimane di test a Barcellona, la prima si apre oggi e si chiude il 21 febbraio, la seconda dal 26 febbraio all'1 marzo.

Ferrari: oggi scende in pista soltanto Sebastian Vettel

La Ferrari questo pomeriggio schiera subito Sebastian Vettel che concederà il bis mercoledì. Domani e giovedì toccherà al neo ferrarista Charles Leclerc. La Mercedes alternerà tutti i giorni entrambi i piloti mentre l'Alfa Romeo Racing inizierà con Kimi Raikkonen. Nel dettaglio, ecco vetture e piloti impegnati nei test odierni.

Mercedes: Valtteri Bottas/Lewis Hamilton

Sebastian Vettel Red Bull-Honda: Max Verstappen

Nico Hulkenberg/Daniel Ricciardo Haas-Ferrari: Romain Grosjean

Codacons presenta esposto contro le rosse di Maranello

Intanto, nella giornata di ieri che ha preceduto i test in programma a partire da questa mattina, c'è da registrare un 'neo' per la nuova Ferrari.

Il Codacons e l'Unione Nazionale dei Consumatori, infatti, hanno presentato all'Antitrust un esposto puntando il dito sul logo Mission Winnow. Secondo le associazioni dei consumatori, rappresenta una sorta di pubblicità occulta alla Philip Morris, multinazionale del tabacco. "La legislazione vigente in Italia vieta qualsiasi forma di sponsorizzazione a prodotti da fumo", ricorda il Codacons. Dunque, secondo il punto di vista dell'associazione, esiste "il rischio che attraverso Mission Winnow si faccia pubblicità indiretta al tabacco in giro per il mondo", considerato quello che sarà il ruolo della rossa nel campionato mondiale di Formula 1. In realtà il logo 'incriminato' è presente sulla carrozzeria della Ferrari già dal Gran Premio del Giappone dello scorso campionato e lo stesso è in bella vista sulle Ducati GP 19 di Petrucci e Dovizioso.