Come al solito non sono mancati colpi di scena e risultati inattesi in Wwe Elimination Chamber 2019, lo show del mese di febbraio della compagnia americana di wrestling che è andato in scena nella serata di giorno 17. Sul ring sono salite tante stelle della wwe, pronte ad affrontarsi per una cintura in palio o semplicemente per un successo prestigioso. Riepiloghiamo dunque cosa è successo.

Daniel Bryan ancora Wwe Champion

Inutile negare che l'incontro più atteso della serata era l'Elimination Chamber match - che dà il nome all'evento - con il palio il titolo di Wwe Champion, nelle mani di Daniel Bryan. Un incontro particolare, con due lottatori sul ring e altri quattro all'interno di gabbie d'acciaio poste agli angoli del quadrato.

Non c'è stato niente da fare per i rivali Kofi Kingston, AJ Styles, Samoa Joe, Randy Orton e Jeff Hardy, perché il titolo è rimasto ancora nelle mani di Bryan, vittorioso alla fine contro un Kofi Kingston che ha sfoderato una prestazione eccezionale. Peccato però che non gli sia bastata per vincere.

Tutti gli altri risultati

Negli altri incontri da sottolineare la vittoria di Baron Corbin su Braun Strowman in un "no disqualification match", ovvero senza squalifiche. Fondamentale però è stata l'ingresso sulla scenda di McIntyre e Lashley che hanno aiutato Corbin ad ottenere il successo. Non ha cambiato padrone il titolo di campionessa femminile di Raw. Come da pronostici Ronda Rousey si è sbarazzata in pochi secondi di Ruby Riott confermando la sua straordinaria forza.

Conferma anche per il titolo di campione Cruiserweight Buddy Murphy, che ha avuto la meglio su Akira Tozawa.

A Elimination Chamber è stata anche scritta una pagina di storia, visto che è stato assegnato il primo storico titolo di coppia al femminile. Sasha Banks e Bayley sono riuscite a conquistare le cinture al termine di una intensa battaglia sul ring, in un match disputato all'interno della struttura d'acciaio già citata. Niente da fare invece per le altre coppie che sono salite sul quadrato, tra cui Nia Jax e Tamina e Riott Squad. Dovranno riprovarci in futuro.

The Usos sono riusciti invece a strappare i titolo di coppia di Smackdown a Shane McMahon e The Miz, infine tra i risultati più importanti di questo evento c'è senz'altro la vittoria di Finn Balor nell'handicap match che lo ha visto protagonista contro Bobby Lashley e Lio Rush.

Schienando quest'ultimo è riuscito a conquistare la cintura di campione Intercontinentale.