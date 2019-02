Annuncio

Mancano poche ore al weekend più spettacolare del Basket americano, l’All Star Game Nba. L’edizione 2019 sarà la sessantottesima della storia e si aprirà nella notte italiana fra venerdì 15 e sabato 16 febbraio per chiudersi fra domenica 17 e lunedì 18 con la gara tra le stelle dell’Nba, storicamente suddivise in Western Conference contro Eastern Conference, oggi rispettivamente capitanate da LeBron James e da Giannis Antetokounmpohe. Ad ospitare questo classico appuntamento con il meglio della Lega statunitense in unico parquet sarà lo Spectrum Centre di Charlotte, nella Carolina del Nord.

L’evento in diretta su Sky

L’All Star Game Nba sarà trasmesso in diretta Tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Nba.

Per gli stessi abbonati alla piattaforma satellitare l’evento sarà inoltre visibile in diretta streaming su SkyGo. Di seguito il programma dettagliato con gli orari (e le date) italiani:

Sabato 16 febbraio: Rising Star Challenge, ore 03:00.

Domenica 17 febbraio: All Star Saturday, ore 02:00.

Lunedì 18 febbraio: All Star Game, ore 02:00.

Come da tradizione si comincerà con la sfida tra le superstar del futuro: in campo i migliori esordienti e gli studenti del secondo anno della Nba (Rising Star Challenge). Il programma proseguirà quindi con le competizioni di abilità, che comprendono le spettacolari gare delle schiacciate e del tiro da tre punti (All Star Saturday), e si chiuderà come sempre con il gran finale della partita tra le superstar della Nba: Team LeBron vs Team Giannis (All Star Game).

All Star Game Nba, le curiosità

Il primo All Star Game si tenne nel 1951 a Boston e fu vinto dall’Est, mentre l’ultimo è andato in scena a Los Angeles lo scorso anno e il successo è stato per il Team LeBron che si è imposto sul Team Stephen nella prima edizione dalla caduta del vincolo geografico in fase draft. Complessivamente l’All Star Game è stato vinto 37 volte dall’Eastern Conference e 29 volte dalla Western Conference.

Charlotte, tra la pianura costiera dell'Atlantico e i monti Appalachi, sarà per la seconda volta sede dell’evento dopo averlo ospitato nel 1991 quando sul parquet del palazzetto per lo sport cittadino, che allora si chiamava The Uptown Arena, prevalse l’East guidato da Charles Barkley contro una West che annoverava in squadra Michael Jordan.

Tornando all’attualità, nelle fila del Team Giannis due giocatori si esibiranno sul parquet di casa. Nello specifico si tratta di Kemba Walker e di Paul George che militano negli Hornets. Sono invece convocati d’onore per la partita la leggenda Dirk Nowitzki (Team Giannis) e il veterano Dwyane Wade (Team LeBron) giunto alla quattordicesima convocazione all’evento.