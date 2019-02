Annuncio

È un evento che si preannuncia spettacolare quello in programma alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) nella notte di sabato 2 marzo, quando andrà in scena UFC 235. La card prevede infatti ben due sfide titolate, ovvero il main event tra Jon Jones e Anthony Smith e il match valevole per il titolo dei welter tra Tyron Woodley e lo sfidante Kamaru Usman.

Nel main-event Jones difende la cintura dei mediomassimi

Come detto in precedenza il match di cartello di UFC 235 è la sfida Jones vs Smith, con il primo che difenderà il titolo dei mediomassimi. Il 31enne Jon Jones, rientrato dopo l’ennesima squalifica per doping, ha riconquistato la cintura ad UFC 232, imponendosi con un ko al terzo round sullo svedese Alexander Gustafsson.

Un ritorno in grande stile per “Bones” (23 vittorie ed una sola sconfitta in carriera), su cui però continuano a pesare le sue precedenti positività. Nonostante ciò il campione dei mediomassimi resta il lottatore più forte della divisone ed è indubbio che chi voglia fregiarsi del titolo di campione dovrà fare i conti con lui.

È quello che si propone di fare lo sfidante Anthony Smith, 30enne texano, giunto al match più importante della sua carriera con uno score di 31 vittorie e 13 sconfitte. L’ultima risale al febbraio 2018, quando venne sconfitto per ko tecnico da Thiago Santos. Quello fu il suo ultimo match nella divisione dei pesi medi, prima del passaggio ai mediomassimi. Un cambio di categoria che ha fatto bene a Smith, che da allora ha inanellato 3 vittorie consecutive con 2 ko e una sottomissione.

Senza dubbio Smith non partirà con i favori del pronostico, ma se il suo stato di forma dovesse essere quello mostrato nei suoi ultimi 3 match lo spettacolo non mancherà.

Il programma della main card e dove vedere UFC 235

Oltre al titolo dei mediomassimi in palio anche la cintura dei welter, detenuta dal 36enne Tyron Woodley. Per “The Chosen One” (19 vittorie, 3 sconfitte ed 1 pari) si tratta della quinta difesa del titolo, conquistato con un perentorio ko su Robbie Lawler nel luglio 2016. Di fronte troverà il pericoloso Kamaru Usman, 31enne nigeriano di indubbio talento. Usman conta 14 vittoria ed 1 sola sconfitta in carriera, con ben 9 successi in altrettanti incontri in UFC.

Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco l’esordio di Ben Askren in UFC, già campione pesi welter in Bellator e One Championship, le organizzazioni concorrenti di UFC.

Askren affronterà l’ex campione Lawler nel suo primo match UFC, un banco di prova importante in vista di una sua scalata al titolo.

A completare la main card di UFC 235, il ritorno di Cory Garbrandt, ex campione pesi gallo, contro Pedro Munhoz, e la sfida femminile tra pesi paglia Tecia Torres vs Weili Zhang. UFC 235: Jones vs Smith, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 04:00 di domenica 3 marzo 2019. Saranno trasmessi tutti gli incontri della main card. DAZN è visibile su pc, tablet, smartphone, smart TV e consolle.