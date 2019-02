Matteo Trentin rompe subito il ghiaccio in questa stagione. Il campione europeo, che lo scorso anno aveva cominciato male per colpa di un infortunio, si è stavolta sbloccato alla prima occasione vincendo la seconda tappa della Volta Valenciana. Il corridore della Mitchelton è stato forte ma anche abile a interpretare nella maniera migliore un finale abbastanza strano, caratterizzato da una doppia curva a 150 metri dall’arrivo che ha di fatto deciso il risultato. La classifica generale non è cambiata, con Edvald Boasson Hagen che è rimasto al comando grazie alla vittoria nella cronometro d’apertura di ieri.

#VCV2019 “We knew that the 2nd position was the maximum position to come out of the roundabout to win the stage, so I just gave it a go as the 1st guy & I came really fast so it was a good move.” - @MATTEOTRENTIN



Take a look at his winning sprint 👀🙌🏻pic.twitter.com/mMOUYeN1bZ