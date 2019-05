Quello che inizia sabato 11 maggio a Bologna sarà un Giro d’Italia con tante novità in casa Rai. La tv di stato trasmetterà la corsa rosa con circa 300 ore di programmazione, con un impegno ancora più grande e senza pause. Si sentiranno e vedranno voci e volti nuovi, mentre non ci sarà più lo storico commentatore tecnico Silvio Martinello, collaboratore della Rai ormai da quindici anni. L’addio dell’ex campione olimpico ha fatto molto discutere tra gli appassionati di Ciclismo, alimentando le voci di un allontanamento imposto dal nuovo direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli.

Due prime voci per il ciclismo Rai

L’arrivo di Bulbarelli alla guida di Rai Sport ha portato molti cambiamenti nel ciclismo.

Silvio Martinello e Francesco Pancani

La tv di stato è riuscita a confermare il programma di corse trasmesse già negli anni scorsi, a partire dal Giro d’Italia e dalle altre prove targate RCS Sport. Con un calendario di gare così ampio Bulbarelli ha deciso di non avere più un solo telecronista principale e un commentatore tecnico, ma due coppie per dividere il programma. Insieme allo storico telecronista Francesco Pancani, da molti anni prima voce del ciclismo in Rai, è stato scelto Andrea De Luca, giornalista con una lunga esperienza sia come conduttore della rubrica Radiocorsa che come inviato e cronista.

Pubblicità

“Ho preferito creare due 'numeri uno' sullo stesso piano, non c’è stata nessuna punizione per Pancani e nessuna celebrazione per De Luca, che dopo dieci anni di lavoro nel ciclismo si è meritato questa opportunità” ha dichiarato Bulbarelli per motivare la sua scelta.

L’addio di Martinello

De Luca è stato il telecronista di alcuni eventi di punta della prima parte di stagione, come la Strade Bianche e la Tirreno Adriatico, mentre Pancani ha commentato le classiche del nord e ci sarà una suddivisione anche per i grandi giri, con il primo destinato al Giro e il secondo al Tour.

Al fianco di Pancani non è però tornato il suo storico partner come commentatore tecnico, l’ex campione olimpico Silvio Martinello. Bulbarelli ha precisato che non c’è stato nessun allontanamento nei suoi confronti, ma che Martinello non ha accettato la proposta che gli era stata formulata e che prevedeva un ruolo diverso. “Non ho fatto fuori Silvio, ma è lui che ha deciso di chiamarsi fuori. Gli avevo detto che il suo ruolo sarebbe stato rivisto, in parte ridimensionato, ma lui non ha accettato”, ha puntualizzato il direttore di Rai Sport che ha voluto dare una scossa ad un ambiente fermo da troppo tempo.

Pubblicità

“Quando una persona fa per tanti anni la stessa cosa è inevitabile che tenda a sedersi e perda stimoli”, ha aggiunto Bulbarelli.

Al Giro d’Italia sarà dunque Andrea De Luca il telecronista della Rai, affiancato dal commentatore tecnico Alessandro Petacchi, mentre al Tour de France tornerà la coppia già impegnata alle classiche del nord composta da Francesco Pancani e Alessandro Ballan.