Continua la battaglia per la conquista dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia, in questa ultima settimana che, ad esclusione della frazione di giovedì, prevede tanti km in salita prima della cronometro conclusiva di domenica 2 giugno a Verona. L’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar), già vincitore della 4^ tappa Orbetello-Frascati, e della 14^ frazione Saint Vincent-Courmayeur, deve difendere la maglia rosa dagli attacchi di Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), che dopo l’arrivo di Ponte di Legno, lo segue in classifica a 1’47”, avendo scavalcato Primoz Roglic (Team Jumbo Visma), ora terzo a 2’09”.

Il percorso della 17^ tappa

La 17^ tappa del Giro d’Italia 2019 porterà la carovana rosa da Commezzadura, piccolo comune in provincia di Trento, che per la prima volta ospita la partenza di una tappa del Giro, ad Anterselva, cittadina di circa tremila abitanti in provincia di Bolzano. Sarà un arrivo inedito, in quanto per la prima volta il Giro prevede un arrivo in questo piccolo comune, noto perché ospita annualmente una delle tappe della Coppa del Mondo di Biathlon.

Giro d’Italia, 17° tappa da Commezzadura ad Anterselva/Antholz

E proprio lo stadio del Biathlon sarà la location ove verrà allestito il traguardo finale della frazione.

La tappa, lunga 181 km, si disputerà interamente nel Trentino Alto Adige, attraversando le province di Trento e Bolzano. Dopo la partenza da Commezzadura, si affronterà il Passo della Mendola (1363 metri s.l.m.), che comunque non darà punti per la maglia azzurra di leader degli scalatori, saldamente sulle spalle di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), vincitore a Ponte di Legno.

Al km 108,9 primo traguardo volante di giornata a Bressanone, prima di affrontare la salita di Elvas, G.P.M. di quarta categoria, che potrebbe essere il trampolino di lancio per una fuga di chi vuol puntare al successo di tappa. A seguire secondo G.P.M. di giornata a Terento, terza categoria e secondo traguardo volante di tappa a Brunico.

Finale in salita con l’arrivo ad Anterselva a quota 1.635 metri s.l.m., con gli ultimi 5,5 km molto impegnativi con tratti al 12% e pendenza media del 6,9%. L’arrivo è previsto nello Stadio del Biathlon.

Nibali: ‘Dovrò inventarmi qualcosa per battere Carapaz’

Dopo l’azione sul Mortirolo, che ha consentito a Vincenzo Nibali di superare in classifica Primoz Roglic, arrivato a Ponte di Legno con un ritardo di 1’22” dallo squalo dello Stretto, adesso il messinese ha un nuovo avversario in più, quel Richard Carapaz, maglia rosa, che non ha mai perso la sua ruota.

‘Non so come recuperare lo svantaggio sull’ecuadoriano. Sarà molto complicato perché è molto forte.

Dovrò inventarmi qualcosa nelle prossime tappe’, il pensiero di Nibali che vorrebbe vincere il suo terzo Giro d’Italia, dopo quelli del 2013 e del 2016.